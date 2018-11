Navarro (CEV) ve necesario llevar las reivindicaciones de los empresarios a "los pasillos de los Ministerios" y Bruselas

Publicado 05/11/2018 13:59:18 CET

Comparte la partida "ficticia" de 1.325 millones en los presupuestos porque "hay que seguir recordando el problema de infrafinanciación"

CASTELLÓN, 5 Nov.

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha apuntado este lunes la necesidad de que los empresarios de la Comunitat Valenciana lleven sus reivindicaciones a Madrid y Bruselas, lugares donde "se negocia y se decide buena parte de las cuestiones que nos afectan como empresarios".

A su juicio, "hay que recorrer los pasillos de los Ministerios, de las instituciones, de la entidades y mantener reuniones con diputados valencianos en Madrid, de uno u otro signo político". Así mismo, ha manifestado el "compromiso" de la CEV con el futuro presidente de la CEOE.

Navarro, que ha realizado estas declaraciones durante un desayuno celebrado en el Casino Antiguo de Castellón, ha subrayado que se han propuesto que la Comunitat Valenciana y sus necesidades empresariales y sociales "ganen visibilidad, que entren en la agenda política, tanto en el ámbito autonómico como el nacional".

"Queremos seguir afianzando nuestra presencia y llevar nuestras reivindicaciones donde se negocia y se decide buena parte de las cuestiones que nos afectan como empresarios, tenemos que estar en Madrid y en Bruselas", ha destacado.

En este sentido, ha recordado que Cataluña "está mucho en Madrid por los intereses de esta comunidad, y algo parecido ocurre con Aragón, Andalucía o Galicia". No obstante, ha lamentado que la Comunitat Valenciana "no está", y ha puesto como ejemplo que en las reuniones de la Junta directiva de la CEOE "en Cataluña se sientan todos los sectores juntos, y en la Comunitat Valenciana han sido incapaces de hacer esto en anteriores etapas patronales, a excepción de hace varios meses, en que la gente de Castellón, Valencia y Alicante nos sentamos juntos".

INFRAFINANCIACIÓN

Por otra parte, Navarro se ha referido a la demanda empresarial y social de un "reparto equitativo y justo" de los fondos que financian a las autonomías y de las inversiones que realiza el Estado en los territorios, y -ha dicho- "esa demanda la seguiremos haciendo mientras no se solucione este problema crónico de infrafinanciación en inversiones".

Preguntado por el proyecto de presupuestos del Gobierno valenciano y los ingresos "ficticios" que denuncia el PP, Navarro ha señalado que hay que fijarse en lo que se ha realizado de las cuentas que se presentaron hace un año. Así mismo, ha destacado que comparte la partida "ficticia" de 1.325 millones porque "hay que seguir recordando que seguimos teniendo un problema de infrafinanciación y no somos españoles de primera, sino que la Comunitat Valenciana es de tercera", ha lamentado.

"INCONGRUENCIA POLÍTICA"

Por tanto, entiende "que haya que poner esta partida porque es una manera de recordar que este problema no está solucionado". Al respecto, se ha referido a la "incongruencia política" de los grupos que "cuando están en la oposición ven factible y de fácil solución el problema de la financiación autonómica en el caso de la Comunitat Valenciana, pero cuando están en el gobierno, no va a poder ser hasta el año 2020. Entonces que no nos vendan un producto que no es", ha reclamado.

Por eso -según ha manifestado- "la CEV ha estado en una manifestación y volvería a estarlo gobierne quien gobierne porque somos parte de la sociedad civil".

Respecto a la situación económica de la Comunitat Valenciana, Navarro ha manifestado que seguirá creciendo a tasas "aceptables" que "permitirán la creación de empleo". Según ha dicho, la Comunitat "ofrece un marco de estabilidad económica, política y social, que valoramos más con las convulsiones de nuestro entorno y que es fundamental para el ejercicio de la actividad empresarial y de la inversión".

Además, ha dicho que se puede "presumir" de que la economía de la Comunitat está "fuertemente diversificada, volcada al exterior y con una buena red de infraestructuras de comunicación". Por sectores, ha destacado que la construcción se encuentra en "plena recuperación" y que el turismo "mejora en términos generales".

DÉFICITS

No obstante, ha indicado que también hay déficits, "puesto que la economía de la Comunitat sigue estando por debajo de los niveles medios de España en productividad, en I+D+i, en remuneración salarial y en rentabilidad empresarial". Además, ha dicho que la inversión privada es "sensiblemente inferior" a la media nacional.

"Estamos dispuestos a aprovechar las potencialidades que tenemos en beneficio de nuestra economía y de nuestra sociedad", ha comentado Navarro, quien ha añadido que "nunca como en los últimos tiempos, los empresarios de la Comunitat Valenciana hemos reivindicado, haciendo alianzas con empresarios de otras autonomías con las que compartimos intereses".

Al respecto, se ha referido a las "masivas" movilizaciones a favor del Corredor Mediterráneo o los encuentros con otras autonomías interesadas en la mejora competitiva del Corredor Cantábrico-Mediterráneo. En este sentido, ha afirmado que "empiezan a tener respuesta los compromisos presupuestarios del actual gobierno, pero, sobre todo, el compromiso del anterior ministro y anterior presidente de ADIF".

En esta línea, ha anunciado que tienen previstas reuniones con empresarios de Cataluña "para retomar las infraestructuras que conecten ambas autonomías hacia Europa, especialmente las que se sitúan entre las provincias de Castellón y Tarragona".

Finalmente, preguntado por el proceso de reforma de la CEV, Navarro ha señalado que durante tiempo han estado "adormecidos y aletargados", pero "el proceso está finalizado" y de las cuatro cúpulas empresariales que había solo ha quedado una. Como "reticencia", ha destacado Alicante, "aunque durante este año nos hemos recorrido la provincia y hemos visto mucho empresario con ganas de proyecto autonómico".