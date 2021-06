Los Nobel Haroche y Hoffmann abogan por potenciar la investigación básica y lamentan que la ciencia esté "bajo ataque"

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El premio Nobel de Medicina 2011 Jules Hoffmann y el laureado en Física en 2012 Serge Haroche han remarcado la necesidad de potenciar la investigación básica de cara a futuras pandemias y crisis, y han puesto como ejemplo los avances previos en el estudio del ARN mensajero que han permitido el desarrollo rápido de vacunas contra el coronavirus.

Así se han manifestado ambos laureados en la rueda de prensa de presentación de los Premios Rei Jaume I, que se ha celebrado en València este lunes. Durante su intervención Haroche se ha mostrado "muy preocupado" ya que entiende que la ciencia se encuentra "bajo ataque" por parte de teorías de conspiración y sus seguidores.

"Mucha gente no cree en las vacunas, piensan que son peligrosas. También hay mucha gente que no cree en el cambio climático, o sí lo hacen pero piensan que no es un problema", ha lamentado el físico. No obstante, ha matizado: "Siempre ha habido gente que no ha creído en la ciencia, pero ahora hay un componente muy peligroso: ahora hay comunidades en internet que se autogestionan y comparten sus propias ideas. Es muy difícil hacerles entender, ya que no creen en lo que hay fuera de ellas".

Para Haroche, "mucha gente no está a favor de la globalización", por lo que "si no te gusta un mundo global, te ves amenazado por la ciencia, ya que es global por definición".

Por ello, el laureado ha defendido la importancia de luchar contra las noticias falsas y las teorías conspirativas desde una edad temprana. Así, ha propuesto explicar los valores y la historia de la ciencia en las escuelas, y también divulgar el conocimiento científico entre el profesorado.

En esta línea se ha expresado también el Nobel de Medicina en 2011 Jules Hoffmann, quien ha apuntado que en países de tradición grecorromana, como España o Francia, se hace mucho hincapié en la formación del profesorado en literatura y arte, pero no en ciencia.

"El arte es algo que apasiona a todo el mundo, que a todo el mundo le aporta algo, mientras que la ciencia es más dura", ha considerado. De ahí que haya insistido en la necesidad de explicar al público general "la belleza de la ciencia" y que "puede ser tan interesante como de ayuda".

FINANCIACIÓN

La escasa financiación de la ciencia ha sido uno de los temas centrales que han tratado tanto los dos Nobeles como el presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rei Jaume I, Javier Quesada. De hecho, Hoffmann ha apuntado también a las carencias de los países de tradición grecorromana.

En este sentido, ha apuntado que la ciencia sí tiene una buena financiación en países como Estados Unidos y China, y también en Alemania. No obstante, en países de tradición católica, considera que "la ciencia parece menos atractiva para la sociedad".

No opina lo mismo Haroche, quien ha apuntado que la ciencia se desarrolló en Europa entre los siglos XVI y XVII y que Galileo o Copérnico se tuvieron que enfrentar a persecución de la iglesia en zonas muy católicas como Italia y Polonia.

Por ello, ha defendido la necesidad de desarrollar el "entusiasmo por la ciencia" en las generaciones jóvenes. En este sentido, ha abogado por formar a los profesores para que transmitan mejor a los niños materias científicas. "Llevará décadas, pero tenemos que empezar ahora. Necesitamos más ingenieros, más gente que entiende de qué va la ciencia", ha agregado.