Nueva alerta de Aemet: temperaturas significativamente altas y llegada de calima esta semana a la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una nueva alerta ante temperaturas significativamente altas y la llegada de calima esta semana a la Comunitat Valenciana.

Al respecto, ha explicado que las altas temperaturas de los próximos días en el este peninsular y Baleares vendrán acompañadas de cálima.

Así, a los efectos del calor sobre la salud, "habrá que añadir el empeoramiento de la calidad del aire que se produce por la llegada de polvo en suspensión", ha apuntado.

Ante esta situación, recomienda cerrar puertas y ventanas para que no entre el polvo; si se padece asma o enfermedades respiratorias, hay que utilizar mascarilla para salir la calle; y beber mucha agua, especialmente niños y mayores.

Además, esta jornada habrá cielo poco nuboso o despejado en la Comunitat y se espera viento flojo de dirección variable que tenderá en horas centrales a componente este con intervalos de moderado por la tarde.