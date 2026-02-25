La nueva propuesta de calendario escolar establece que las vacaciones de Navidad puedan empezar el 24 de diciembre

Archivo - Imagen de recurso de escolares. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha elaborado una propuesta de modificación de los criterios generales para establecer el calendario escolar que incluye, entre otras cuestiones, que el período de vacaciones de Navidad tendrá que abarcar, al menos, "desde el día 24 de diciembre hasta el 6 de enero, los dos incluidos".

Esta iniciativa --que mañana jueves se abordará en la Mesa Sectorial de Educación-- ha sido criticada por el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), que señala que, de este modo, "las vacaciones de Navidad no empezarán el 23 de diciembre, como dice la orden actual, sino el 24".

Para el sindicato, "será prácticamente inevitable que haya un enfrentamiento entre representantes de las familias y representantes del profesorado en los consejos escolares municipales, puesto que a las familias los puede interesar la propuesta de Conselleria de tener sus hijos e hijas escolarizados en Navidad o Pascua los días laborales mientras que para el profesorado es una clara pérdida de derechos adquiridos".

En concreto, la propuesta de la Conselleria recoge que los períodos de vacaciones, tendrán que comprender, al menos, los días siguientes: Vacaciones de Navidad: desde el día 24 de diciembre hasta el 6 de enero, los dos incluidos; Vacaciones de Pascua: desde el Jueves Santo hasta el día de San Vicente Ferrer; los días festivos establecidos por la normativa autonómica vigente y cualquier otro periodo que la administración educativa determine.

STEPV insiste en que este diseño "enfrentará innecesariamente profesorado y familias". "De hecho, la propuesta de Conselleria va en la línea de considerar los centros educativos guarderías mientras las familias trabajan, cuando lo que llevamos años reivindicando es un debate amplio y con todos los agentes implicados, incluyendo la patronal, para solucionar los problemas de conciliación laboral y familiar en periodos no lectivos. Es decir, que las empresas se adaptan en el calendario lectivo y no al revés", argumenta la organización sindical en un comunicado.

En la misma línea, defienden que los centros educativos "ya hacen esfuerzos para intentar favorecer esta conciliación con las famosas 'matineres' o la gran oferta de actividades extraescolares mientras los padres y madres trabajan, unos gestos que no se ven casi nunca en el ámbito de la patronal".

"La solución no es enfrentar la comunidad educativa sino buscar consensos. Además, nuevamente, las soluciones que propone la Conselleria afectan a las condiciones laborales del profesorado, que ya está harto de sufrir agresiones por parte de este gobierno", lamentan.

Por todo ello, STEPV expresa que se opone "radicalmente a esta nueva ocurrencia de la Conselleria, porque, además, pedagógicamente no tiene ningún sentido recuperar días en plenas vacaciones de Navidad o Pascua que, al final, alteran más el funcionamiento normal del sistema educativo que solucionan problemas".

La Conselleria de Educación ya presentó este martes a los representantes de las asociaciones de madres y padres de la Comunitat Valenciana esta propuesta de modificación normativa que, según explica, actualiza los criterios de elaboración del calendario escolar, vigentes desde 1998.

ADAPTACIÓN "PUNTUAL" DE AYUNTAMIENTOS

Para el departamento de Campanar, la reforma permitirá, entre otras cuestiones, que los ayuntamientos adapten "de forma puntual" la organización del curso a sus circunstancias locales.

Hasta ahora, los consistorios únicamente podían proponer un máximo de tres días festivos de entre los declarados lectivos en el calendario, que debían coincidir con las fiestas de la localidad.

Con la modificación, los ayuntamientos podrán solicitar, previo acuerdo del Consejo Escolar Municipal, la reorganización de bloques. De este modo, se podrán intercambiar bloques de hasta cuatro días consecutivos lectivos por otro bloque de la misma duración que deberá coincidir con días inmediatamente anteriores o posteriores a las festividades locales o con tradiciones de cada municipio, siempre que estas se celebren fuera de los periodos vacacionales establecidos.

La autorización de la modificación del calendario escolar corresponderá a las direcciones territoriales de Educación y exigirá la justificación organizativa y educativa de la medida, manteniéndose en todo caso el número mínimo de días lectivos establecidos por la normativa estatal.

"NI SE INCREMENTAN NI SE REDUCEN DÍAS LECTIVOS"

En este sentido, el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, resaltó que "con esta modificación ni se incrementan ni se reducen los días lectivos; simplemente se permite ordenar mejor el calendario para adecuarlo a la realidad social y educativa de cada localidad".