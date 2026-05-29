Las nuevas rebajas fiscales en transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones entrarán en vigor el lunes

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat, José Antonio Rovira Jover, durante la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva rebaja fiscal aprobada por la Generalitat en el impuesto de transmisiones patrimoniales, del 10% al 9% para adquisición de inmuebles, y la bonificación del 25% en el impuesto de sucesiones y donaciones para hermanos, tíos y sobrinos entrarán en vigor el próximo lunes.

Así lo ha explicado el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, en el acto de presentación de los presupuestos de la Generalitat para 2025, presidido por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

En concreto, el 1 de junio entrará en vigor, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, una reducción del tipo general de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) para la adquisición de inmuebles. Según Rovira, supondrá un ahorro para los contribuyentes estimado en 90 millones de euros en 2026.

A preguntas de los periodistas sobre esta rebaja, el conseller ha remarcado que será "para todo tipo de inmuebles, para todo tipo de transmisiones patrimoniales" y no solo de vivienda habitual.

Sobre si se contempla seguir bajando este tipo, dado que la Comunitat Valenciana es una de las autonomías donde es más elevado, ha admitido que le gustaría, "pero ya veremos", y se ha vuelto a quejar de la falta de financiación autonómica por parte del Gobierno. "Si Arcadi España nos diera el fondo de nivelación...", ha añadido en alusión al ministro de Hacienda y exconseller del ramo.

El próximo lunes también entrará en vigor la bonificación del 25% en el impuesto de sucesiones y donaciones para hermanos, tíos y sobrinos (el denominado grupo III), que "se ahorrarán 28 millones de euros durante este ejercicio. Tal y como aprobó el Consell, el próximo año, esta bonificación se elevará al 50% a partir del 1 de junio de 2027.

El 'president' de la Generalitat ha enmarcado estas rebajas en "una política fiscal mucho más equilibrada y mejor para todos los ciudadanos", dentro de su apuesta por gobernar "con menos despilfarro y mejor gestión" y con "mayor rigor y sensatez".

En la misma línea, el conseller de Hacienda ha definido las rebajas fiscales como "un buque insignia de este Consell", en el que Llorca "está volcado", y ha asegurado que van destinadas a las clases medias y trabajadoras, "las grandes olvidadas". "Es una máxima que iniciamos en esta legislatura y que vamos a continuar", ha aseverado.

LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO, "MUY VARIOPINTA"

Por otro lado, ambos han avanzado que durante la próxima semana se darán a conocer los detalles de la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2026, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos.

Según ha esbozado Rovira, esta ley, que saldrá a exposición pública el próximo lunes, incluirá "básicamente" una bajada de tipos del IRPF, "un acuerdo al que se ha llegado con Vox", entre otras cosas porque es una norma, ha dicho, "muy variopinta".