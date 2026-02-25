Nueve detenidos, dos kilos de droga intervenidos y cuatro registros en una operación policial en Ontinyent

La Policía Nacional detiene a nueve personas, interviene dos kilos de droga y más de 86.000 euros en una operación contra el tráfico de drogas - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización supuestamente dedicada al tráfico de drogas en la localidad valenciana de Ontinyent, en el marco de una operación policial desarrollada la pasada semana y en la que han resultado detenidas nueve personas, siete hombres y dos mujeres, de entre 20 y 60 años.

Los agentes han llevado a cabo cuatro registros, en los que se han intervenido más de 86.000 euros en efectivo, así como dos kilos de droga entre marihuana, hachís y cocaína, según ha informado la Policía en un comunicado.

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes de Policía Judicial de la Comisaría Local de Ontinyent, se iniciaron en octubre de 2025, tras tener conocimiento de que varias personas podrían estar implicadas en la venta de sustancias estupefacientes desde varios domicilios e, incluso, desde un local comercial, aprovechando su apertura al público y la infraestructura para la distribución y venta de cocaína.

Las indagaciones de los agentes permitieron corroborar las sospechas y finalmente, previa autorización judicial, registraron tres domicilios y un almacén comercial, donde intervinieron 86.700 euros en efectivo, alrededor de 1.590 gramos de marihuana, cerca de 670 gramos de hachís y 366 gramos de cocaína, así como un arma larga y munición, dinero simulado y diversos elementos destinados al cultivo de marihuana, entre otros efectos.

Como resultado de la operación policial, los investigadores han detenido a nueve personas como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Los arrestados han pasado a disposición judicial, y se ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos.