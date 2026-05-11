Un nuevo robo de cable entre Almussafes y Silla provoca retrasos en la C-2 de Cercanías

Archivo - Interior de un tren - RENFE - Archivo

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo robo de cable entre Almussafes y Silla (Valencia) está provocando esta mañana retrasos en la Línea C-2 de Cercanías de Valencia, según ha informado Adif.

Adif ha informado esta mañana de esta incidencia registrada en las instalaciones como consecuencia del robo de cable y ha indicado que trabaja para solucionar el problema "lo antes posible".

Precisamente la pasada semana otro robo de cable entre las localidades valencianas de Algemesí y Benifaió provocó retrasos en la red ferroviaria de Valencia.

En concreto, el robo se produjo en la Línea C2, entre Algemesí y Benifació y, como consecuencia, hubo también retrasos en ambos sentidos de la circulación.