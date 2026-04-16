Oltra llama a construir una "utopía realizable" contra las élites responsables del 'lawfare' y las guerras

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, durante el encuentro internacional 'Não à guerra, não à violência política, por un mundo ecofeminista', en el Jardí Botànic- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta de la Generalitat y referente de Compromís, Mónica Oltra, ha instado, en su primer acto desde que anunció su regreso a la política, a construir una "utopía realizable ante la distopía en la que ya vivimos" y contra las élites responsables de un mundo en guerra y del 'lawfare' y su objetivo "absolutamente despiadado" de hacer creer que "la política no sirve".

Para ello ha planteado dos propuestas concretas: prohibir democráticamente la fabricación de armas, como "la única manera de que no haya guerras en el mundo", y "abrir el melón de la jerarquía judicial" para democratizar el acceso a la justicia y que puedan ser jueces "los hijos de los trabajadores".

Así lo ha manifestado este jueves por la tarde en un acto en València sobre violencia política o 'lawfare' y paz junto a la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y Janja Silva, esposa del presidente de Brasil. Un evento organizado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, el Ministerio de Juventud e Iniciativa, formación de Oltra en Compromís.

El coloquio se ha celebrado en el Jardí Botànic de València --lugar simbólico donde se firmó el acuerdo de gobierno del Botànic en 2015-- tres semanas después de que Mónica Oltra anunciara su regreso a la política y su voluntad de convertirse en la candidata de Compromís a la alcaldía de València en las elecciones municipales de 2027.

Durante sus intervenciones, Oltra no ha hablado sobre los movimientos de unidad a la izquierda del PSOE y ha aludido muy sucintamente a su decisión de volver a la política: "Lo que yo me planteé es: ¿Nos rendimos o nos levantamos? Pues nos levantamos, con todo el vértigo que implica".

Al finalizar, ha asegurado que este acto ha sido "balsámico" para ella y ha proclamado: "A por ellos, como me dijo mi madre", tras lo que se han escuchado algunos gritos de los asistentes de "alcaldesa, alcaldesa".

La exvicepresidenta llevaba cuatro años apartada de la vida pública desde su dimisión a raíz de su imputación en la causa por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada. El pasado 5 de marzo, el Juzgado de Instrucción 15 de València abrió juicio oral contra ella e integrantes de su equipo en la Conselleria de Igualdad, tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de Fiscalía.

Al acto de este jueves han asistido representantes y referentes de Compromís como su diputado en el Congreso Alberto Ibáñez, su portavoz adjunta en Les Corts Isaura Navarro, Papi Robles como portavoz en el Ayuntamiento de València, el concejal Giuseppe Grezzi o el exalcalde Joan Ribó. También han acudido la coordinadora de Esquerra Unida y exconsellera, Rosa Pérez Garijo, o la secretaria general de CCOO PV, Ana García.

EL LAWFARE, "UNA BOMBA QUE TE HACE DUDAR DE TI MISMA"

Respecto al 'lawfare', Oltra ha defendido que las víctimas del uso de la justicia con fines políticos deben saber que "lo importante es no estar y no sentirse sola cuando la maquinaría de la escabechina se pone en marcha". Ha señalado que supone "destruir a la persona directamente, no solo apartarla de la política", como "una bomba moral, familiar, económica... una bomba que incluso a veces te hace dudar de ti misma".

"Una en la vida sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Una oye esa 'matraquita' y acabas dudando de ti misma y de todo el entorno. Es ese objetivo absolutamente despiadado", ha subrayado.

El otro objetivo del 'lawfare', el que más le "preocupa y duele" es el de "alimentar la antipolítica" para hacer creer que "la política no sirve" y que "todos pasan por los tribunales" y "todos son iguales". "Y si la política no sirve, entramos en una inmersión fascista", ha advertido.

Todo ello lo ha enmarcado en que "a las élites blancas, bienestantes y corruptas" les "molesta la democracia porque todavía puede poner algunos límites a sus ansias de acumulación de recursos". Por contra, ha llamado a reforzar los mecanismos democráticos y a que la política "hable de moral", ya que ha indicado que "la violencia política también penetra en amplios espacios de la izquierda".

Y ha puesto el foco en el papel de los medios de comunicación, sin olvidar que "detrás de cada noticia hay un ser humano que tiene que formar parte de un mundo con moral". Según ha expuesto, las 'fake news' no están hechas para "que te creas la mentira", sino "para que no sepas qué creerte y qué no" y eso es "lo terrible" porque "empiezas a dudar incluso de tus percepciones".

Para combatirlo, ha exigido "leyes, fortalecer la democracia y abrir el melón no solo de cómo se llega a la jerarquía judicial, sino de cómo se llegan a ponerse las puñetas", los puños de las togas. "El acceso a la justicia tiene que democratizarse, a la justicia tienen que llegar los hijos de los trabajadores masivamente, no singularmente. La justicia emana del pueblo, pues que sea verdad", ha reivindicado.

"SEA MORIR O VIVIR, HABRÁ QUE HACERLO DE PIE"

Tras señalar que "claro que tienes miedo cuando sufres violencia política" y que ella no es "Superwoman", ha afirmado que "te hace levantarte" porque "no hay más remedio". "He estado cuatro años en mi casa pensando y he llegado a la conclusión de que lo de Dolores Ibárruri de que es mejor morir de pie que vivir de rodillas no es verdad, porque no hay vida arrodillada. Los hombres poderosos han declarado la guerra a la vida y si te arrodillas ya no te van a perdonar, les será más fácil matarte. Sea morir o sea vivir habrá que hacerlo de pie", ha manifestado.

En este punto, ha planteado que, a su juicio, "ya no que hay que hablar de paz o de guerra", sino directamente "prohibir democráticamente la fabricación de armas" por que "si no es imposible" ponerles fin. "Todo lo demás es teatrillo", ha advertido, y ha recordado que "ahora hay un señor hegemónico que ha decidido romper todas las reglas de la diplomacia", en alusión a Trump.

MONTERO: "A OLTRA LE VAN A PERSEGUIR HASTA EL FINAL"

Por su parte, Montero ha argumentado que el 'lawfare' "es la forma en que el sistema se protege a sí mismo y las élites sostienen su poder", así como "una estrategia para impedir los avances políticos". "Si hay transformación, hay guerra sucia. Ese es el ejemplo de Mónica y lo que no le perdonan. Aquí hubo una señora que se atrevió a hablar de la desprivatización de la sanidad y todavía no le han perdonado por ello y le van a perseguir hasta el final", ha recalcado sobre Oltra.

Para "vencer" al 'lawfare', la exministra ha pedido "no repetir errores del pasado", no dejar a las víctimas "solas" y "estar juntas para poder seguir y tener victorias contra los que ejercen la violencia política". Y ha criticado que se pida a la izquierda "dejar la pancarta" mientras "no se pide a los Mercadona, Repsol e Iberdrola que dejen de tener beneficios históricos".

Sira Rego, que ha comenzado dirigiéndose a Oltra --"qué maravilla que estés, Mónica"--, ha recetado dos "antídotos": "reconocer el miedo" y entender el feminismo como "brújula estratégica que nos devuelve a la militancia": "El miedo también es eso que nos permite estar alerta y protegernos y, cuando se politiza, nos permite juntarnos con otras y salir a la ofensiva".

A partir de ahí, la titular de Juventud ha llamado a la izquierda a "recuperar la política como militancia, a fuego lento", y a "reorientar el marco y generar horizontes deseables" en un mundo marcado por las guerras. "La paz es Netanyahu y sus secuaces ante la Corte Internacional, no hay más", ha ilustrado.

En sus intervenciones, Janja Silva ha reivindicado el protagonismo de mujeres referentes para construir un mundo más justo y democrático frente a las "guerras, crisis climáticas y enfrentamientos", junto al auge de la extrema derecha, la desinformación, el odio y la violencia machista.