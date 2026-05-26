El Orfeón UJI presenta 'Harmonies i sentiments d'ahir i avui' como clausura del curso de canto coral

Orfeón UJI - UJI

CASTELLÓ 26 May. (EUROPA PRESS) - -

El Paranimf de la UJI acoge esta semana el concierto de clausura del curso de canto coral que ofrecerá el Orfeón UJI bajo el título 'Harmonies i sentiments d'ahir i avui'. La agrupación que dirige Diego Alamar presentará un programa ecléctico con composiciones corales de diferentes épocas históricas, con el que quiere mostrar cómo la música vocal ha sido, desde los orígenes de la humanidad, uno de los mejores vehículos de expresión.

La cita es el viernes, 29 de mayo, a las 19.30 horas, y en ella participarán cerca de 50 voces, acompañadas por Héctor Tarín al piano, que interpretarán evocadoras canciones medievales, piezas románticas alemanas, espirituales negros, obras contemporáneas e, incluso, composiciones que serán estrenadas en este mismo evento, como lo es el arreglo que el director del Orfeón UJI ha hecho de la pieza musical 'Por qué cantamos', compuesta por el músico Alberto Favero en 1944 a partir del poema de Mario Benedetti del mismo nombre.

En concreto, serán 10 piezas musicales las que integran esta propuesta musical "que nos recordará cómo la música nos ha servido a lo largo de la historia para dar vía libre a las palabras del corazón, aquellas que tantas veces no sabemos traducir a nuestro idioma", ha apuntado Diego Alamar.

Sin embargo, el director del Orfeón UJI ha explicado que no es tanto un recorrido histórico, es más una comparación entre música antigua y más contemporánea para mostrar que la música y la cultura, en general, son un eco del pasado y que cualquier expresión artística tiene un reflejo en la historia. En este sentido, la inclusión en el programa de canciones tradicionales de diferentes lugares del mundo "sirven para mostrar también la atemporalidad de algunos mensajes", ha añadido.

El concierto es el resultado de la dedicación y el trabajo de todos y todas las integrantes del Orfeón UJI durante un año y en el que interpretarán L'eccho de Orlando di Lasso; Hymne a la nuit de Jean Philippe Rameau y arreglos de Joseph Noyon; Warum ist uns das Licht gegeben de Johannes Brahms; El rossinyol, una pieza tradicional catalana con arreglos de Antoni Pérez-Moya; Aal Mayyah, una obra tradicional árabe con arreglos de Diego Alamar; Down by the riverside, tradicional afroamericana con arreglos de Ryan O'Connell; Dirait-on de Morten Lauridsen; Be the change de Laura Farnell; I hear oceans de Jacob Narverud; y el estreno del arreglo hecho por Diego Alamar de Por qué cantamos, una pieza "que se incluye como una muestra de la música contemporánea y que no ha oído nadie", ha apuntado el director.

El Orfeón UJI es un proyecto formativo del Aula de Música del Servicio de Actividades Socioculturales de la Universitat Jaume I de Castelló, abierto para la comunidad universitaria en particular y para la sociedad en general, y a toda persona que le guste el canto coral.