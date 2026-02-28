La Orquesta de València llena el Auditorio Nacional de Madrid en sus tres conciertos - RAFA MARTIN

VALENCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de València está obteniendo "un gran éxito" en su nueva visita en el Auditorio Nacional de Madrid, donde está participando en el Ciclo Sinfónico de la OCNE. Ayer viernes inició el primero de los tres conciertos de esta visita, dirigidos por el titular de la formación sinfónica valenciana, Alexander Liebreich, y en los que actúa como solista destacado el violinista armenio Sergey Khachatryan, llenando las 2.338 localidades disponibles de su Sala Sinfónica.

Una visita que está creando mucha expectación, ya que el concierto de este sábado, a las 19.30 horas y el de mañana domingo a las 11.30 horas, también están agotados, superando en total los 7.000 espectadores en las tres citas de esta nueva visita, tras 22 años de ausencia, ha indicado el consistorio en un comunicado.

A este primer concierto asistieron el director del Palau de la Música de València, Vicente Llimerá, la subdirectora de Música, Nieves Pascual, el Coordinador General de Alcaldía, Manuel Tomás y la directora del ISEACV, Fani Blanch. Como también el director honorífico de la Orquesta de València, Enrique García Asensio, el director Martín Baeza-Rubio y la pianista portuguesa Marta Menezes.

El programa, que alcanza desde el clasicismo hasta el romanticismo tardío alemán, empezó con la obertura de La capricciosa corretta de Vicente Martín i Soler, para concluir la primera mitad con el exigente Concierto para violín de Johannes Brahms, donde Khachatryan demostró esa técnica, fuerza, temperamento y virtuosismo que tanto le caracteriza. Regaló al público como bis, "una melodía popular armenia muy sentida".

En la segunda mitad el célebre poema sinfónico Así habló Zarathustra de Richard Strauss, que obtuvo muchos y calurosos aplausos del público congregado. Desde que debutó el 13 de octubre de 1989, la Orquesta de València ha ido diez ocasiones al Auditorio Nacional, la última de ellas en 2004, bajo la batuta de maestros como Manuel Galduf, Alexander Anisimov, Helmuth Rilling y Carlo Rizzi, con los solistas al piano Joaquín Soriano, Jonathan Gilad y Dezso Ranki, y con los cantantes líricos Juraj Hurny, Kolos Kóvats, María Bayo y Thomas Quasthoff.

La proyección exterior continuará el mes de abril con el debut de la Orquesta en el prestigioso Musikverein de Viena, una de las salas más emblemáticas del mundo y referencia histórica del repertorio sinfónico europeo.