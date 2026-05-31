Ortí afea a STEPV, UGT y CCOO "falta de voluntad de acuerdo" y rechaza reabrir salarios mientras haya asuntos pendientes

La consellera de Educación, Carmen Ortí - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha lamentado "el bloqueo" al que ha llegado la negociación con las organizaciones sindicales y lo ha achacado a que los sindicatos convocantes de la huelga --STEPV, UGT y CCOO-- "no tienen voluntad de negociación" y hayan decidido encerrarse en las dependencias de la Conselleria para exigir reivindicaciones "que no corresponden a la mesa de negociación". "Nos hace sospechar de una huelga con un componente político grande".

Así lo ha aseverado la responsable de la política educativa del Consell en una rueda de prensa convocada después de que la administración haya dado por finalizada la reunión extraordinaria fijada para la tarde de este domingo y de que los representantes de STEPV, CCOO y UGT hayan decidido mantenerse en la sala de reunión asegurando que "no se van a levantar" hasta lograr el compromiso de un documento de bases y de que se va a reabrir la negociación sobre subida salarial.

Ortí ha remarcado que durante las últimas semanas "se han acercado posturas" relativas a la reducción de ratios, eliminación de burocracia, mejora de infraestructuras educativas, inclusión y Formación Profesional. Todas ellas, ha destacado, "acompañadas de calendarios concretos y dotación presupuestaria".

La consellera de Educación ha considerado que "el principal obstáculo para cerrar un acuerdo ya no reside en cuestiones educativas, sino en la exigencia de algunos sindicatos de reabrir el acuerdo salarial alcanzado previamente con otras organizaciones sindicales".

"Lo que no vamos a hacer es romper de manera unilateral un acuerdo que ya tenemos cerrado con una parte de las organizaciones sindicales", ha dicho en referencia al pacto que sí han suscrito los otros sindicatos de la Mesa Sectorial, ANPE y CSIF. "No hablaría bien de nosotros si nos sometiésemos ahora a presiones y rompiésemos un acuerdo que ya hemos firmado previamente", ha apostillado.

En este sentido, la consellera ha insistido en que está dispuesta a seguir dialogando sobre todos los aspectos que continúan abiertos, pero cree que "cualquier negociación seria debe respetar los acuerdos ya alcanzados".

Asimismo, ha defendido que la propuesta retributiva presentada por la Generalitat Valenciana sitúa al profesorado en "condiciones equiparables" a las acordadas recientemente en Cataluña.

Según ha sostenido, la Comunitat Valenciana adelanta la aplicación de las mejoras salariales y permite que el profesorado empiece a percibir el incremento ya desde septiembre de este año.

LEY DE LIBERTAD EDUCATIVA

Por otra parte, Ortí también ha trasladado el rechazo a la derogación de la Ley de Libertad Educativa, una exigencia planteada por STEPV, UGT y CCOO. "No podemos derogar una ley aprobada por Les Corts mediante una mesa de negociación. Si tienen una propuesta legislativa, ese es otro ámbito. Exigir la derogación de una ley no es negociar, implica romper las negociaciones", defienden desde el departamento autonómico.

Respecto a la negativa a abandonar las dependencias de estos representantes sindicales, la consellera ha apelado a la responsabilidad de todas las partes y ha pedido que la situación se resuelva sin aumentar la tensión.

"Son personas adultas y por encima de todo está su propia voluntad. La nuestra es que la negociación puede continuar y no es necesario tomar ninguna decisión de imponer la voluntad de una manera unilateral y concreta que bloquea tanto el diálogo", ha manifestado.

La consellera de Educación ha reiterado que mantiene abiertas las vías de diálogo y ha insistido en que su objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo completo que beneficie al profesorado y al sistema educativo valenciano. No obstante, ha advertido de que no aceptará condiciones que excedan sus competencias ni la reapertura de acuerdos ya firmados mientras permanezcan otros asuntos pendientes de cerrar.

La Generalitat informa de que a las organizaciones sindicales se les ha convocado a mesas de negociación sectoriales para tratar cada uno de los puntos de la propuesta y avanzar en el cierre de acuerdos. Para mañana martes, está prevista una mesa a las 9:00h sobre Inclusión Educativa, y otra a las 13:00h sobre Plantillas.

"Nuestra intención es que esto se solucione con la mínima tensión posible y con una salida que sea adecuada para todos. Esta situación se puede reconducir. Mañana por la mañana a las 9 tenemos emplazados a todos los equipos a seguir negociando", ha recalcado.

Además, ha subrayado que ella y su equipo "condenan todo tipo de violencia, la que parece que se ha producido fuera de la Conselleria, la que se ha estado produciendo estos días también contra muchas de las personas que hemos estado en el punto de mira. Y nuestra intención evidentemente es retomar las conversaciones", ha reiterado.

CSIF DICE QUE LA CONSELLERIA ESTÁ "RODEADA"

A lo largo de la tarde se han vivido momentos de tensión en el exterior de la Conselleria y, de hecho, sindicatos y asistentes a la concentración que se desarrolla desde esta las seis de esta tarde en el exterior del departamento de Campanar han denunciado la "brutal agresión" de un policía a una manifestante por la educación pública.

De hecho, la delegada del Gobierno ya ha anunciado una investigación "exhaustiva para depurar responsabilidades.

Y desde CSIF, el presidente autonómico de Educación, José Seco, ha aseverado que la Conselleria está "rodeada" y que el personal de seguridad les ha trasladado que la seguridad de sus delegados "no está garantizada". "Somos al educación pública y debemos dar ejemplo, Esperemos que vuelva el sentido común", ha rogado.