Ortí celebra los seis premios Goya que prueban la "fortaleza" de la industria valenciana

La diseñadora de vestuario Helena Sanchís posa tras recibir el Goya a Mejor Diseño de Vestuario por 'La cena'. - Lorena Sopêna - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha felicitado a las productoras y los profesionales valencianos que han obtenido seis premios Goya en la 40ª edición de los galardones de la Academia de Cine, cuya ceremonia de entrega se celebró este sábado en el Auditorio del Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.

La titular de Cultura del Consell ha señalado que "los seis premios Goya con participación valenciana son prueba del talento y la fortaleza de nuestra industria audiovisual".

"Contábamos con 40 nominaciones y 18 producciones nominadas, de las cuales once tienen ayudas a la producción que convoca anualmente la Conselleria de Cultura, a través del Institut Valencià de Cultura. Si se comparan con anteriores ediciones de los Goya, son unos datos espectaculares, que ratifican el dinamismo y la productividad de nuestra industria audiovisual y la creatividad de sus profesionales", ha remarcado.

Las cuarenta nominaciones valencianas a los premios Goyas han establecido "un récord histórico en relación a la última década". En 2025, las producciones y los profesionales del audiovisual valenciano obtuvieron 13 nominaciones a los Premios Goya en sus diversas categorías; en 2024, contaron con 11 nominaciones; en 2023, 10 nominaciones; en 2022, 16 nominaciones; en 2021, 16 nominaciones; en 2020, 9 nominaciones, en 2019, 7 nominaciones; en 2018, 7 nominaciones; en 2017, 4 nominaciones, y en 2016, 5 nominaciones. También es un récord histórico los seis premios Goya recibidos en 2026.

'La cena', dirigida por Manuel Gómez Pereira y coproducida por Lina Badenes y Ana Camacho para la valenciana Turanga Films, con ayudas a la producción del Institut Valencià de Cultura, ha obtenido dos premios Goya: Mejor guión adaptado para Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, y Mejor Vestuario, para la valenciana Helena Sanchis.

'La cena' contaba con un total de ocho nominaciones: mejor película, mejor guión adaptado, mejor canción original, mejor actor protagonista, mejor actriz de reparto, mejor actriz revelación, mejor dirección de arte y mejor diseño de vestuario.

'El cautivo', una coproducción de Fernando Bovaira para la valenciana Misent Producciones, con ayudas a los rodajes de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha obtenido un Goya en la categoría a mejor maquillaje y peluquería para Ana y Belén López Puigcerver y Nacho Diaz.

TRIPLETE EN CORTOS

Además, tres producciones con participación valenciana han resultado ganadoras en las categorías de ficción, documental y animación. En la categoría mejor corto de ficción ha ganado 'Ángulo muerto', dirigido por Cristian Beteta y producido por José Luis Rancaño para la alicantina La Dalia Films.

En la categoría mejor corto documental ha ganado 'El santo' dirigido por Carlo d'Ursi y producido por Carlo d'Ursi para la dianense Montgó Films y Adan Aliaga y Miguel Molina para la alicantina Jaibo Films, con ayudas a la producción del IVC.

Y en la categoría a mejor corto de animación ha ganado 'Gilbert', dirigido por Alex Salu, el valenciano Arturo Lacal y Jordi Jiménez.