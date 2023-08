La oscarizada 'Todo a la vez en todas partes' llega este fin de semana a la Filmoteca d'Estiu

VALÈNCIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Oscar a la Mejor Película de 2022 'Todo a la vez en todas partes' ('Everything Everywhere All at Once'), escrita y dirigida por Dan Kwan, Daniel Scheinert y Daniels, llega este viernes a la Filmoteca d'Estiu.

Con una duración de 139 minutos, la película podrá volver a verse el sábado, 12 de agosto, y el domingo, 13 de agosto, en el mismo horario. Ganadora del premio Oscar a Mejor película en 2023, también obtuvo las estatuillas a Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Montaje, Mejor Actriz (Michelle Yeoh), Mejor Actor de Reparto (Ke Huy Quan) y Mejor Actriz de Reparto (Jamie Lee Curtis).

La película no se estrenó en la mayor parte de Oriente Medio, incluidos Arabia Saudita y Kuwait, debido a la censura de contenidos LGTBI en esos países.

Cuando se anunció el inicio del rodaje, el único detalle que trascendió sobre su trama apuntaba a una historia sobre "una mujer que intenta pagar sus impuestos", pero este era solo el punto de partida para una muestra envidiable de libertad artística, falta de complejos y genio.

Con guión de Daniel Scheinert y Daniels, la película es una extraña combinación de géneros entre la aventura de ciencia ficción, el drama familiar, la comedia y el cine de artes marciales al más puro estilo Hong-Kong.

Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, una inmigrante china que vive en Estados Unidos se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo.