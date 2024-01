"En otra época me hubieran quemado": Nebulossa reivindica el orgullo de ser "zorra" en el Benidorm Fest

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Si no entras en el molde, ya eres zorra o bruja. Yo creo que en otra época me habrían quemado". Palabras de Mery Bas, una de las dos componentes de Nebulossa, el grupo que llega al Benidorm Fest con la canción más viral de la edición: "Zorra", un tema pop ochentero que roza el millón y medio de reproducciones y está comenzando a hacerse viral en Tiktok en España y Latinoamérica.

"Y en Australia, ¡y en Lituania!", añade con sorpresa Bas en una entrevista concedida a Europa Press junto a su marido y otra mitad de Nebulossa, Mark Dasousa. Dicen estar "flipando" con el recibimiento de la canción, que les ha hecho pasar de tener apenas 1.000 oyentes mensuales en Spotify a más de 230.000. "La gente está muy emocionada", han explicado. Miniaturas de ellos mismos, una "Barbie Nebulossa" y hasta su canción traducida a lengua de signos y a inglés: "Ha sido brutal".

En "Zorra", su canción del Benidorm Fest, coinciden dos almas: la "reivindicativa y de liberación" de la letra y la músical, una vuelta a los ochente. "Para mí es el mensaje lo que está llegando", comenta Dasousa.

"Es una manera de resignificar la palabra. También es como me he sentido a veces, porque es también como me he sentido muchas veces por mi situación personal, porque soy una persona también de una edad, y esa situación personal me ha llevado muchas veces a sentirme rechazada, discriminada y humillada. El hecho de que por haberte casado tres veces o haber vivido lo que has vivido en esta vida sientas que no entras en el molde. ¿Y qué pasa? Si no estás ahí ya eres zorra o bruja", reflexiona Bas.

El propio videoclip de la canción referencia también a muchas mujeres que en su momento fueron señaladas, desde la mezzosoprano Manuela Trasobares, recordada entre otros por su intervención en el programa de Canal 9 'Parle vosté, calle vosté' y mujeres como Bibiana Fernández, Raffaella Carrà o Bárbara Rey.

Y esta "zorra" está empezando a tener impacto y a cerrar fechas para este año: esta semana se les ha anunciado en el festival Brava de Madrid: "La canción está llegando y cuando llega, la gente quiere formar parte de eso. Nosotros, obviamente, estamos en la música porque queremos mostrar nuestra música, no es algo personal de hacer música para nosotros".

EL "SHOCK" EN EL ESCENARIO

Nebulossa son prácticamente novatos en las actuaciones en televisión, ya que su experiencia principal es en directos y festivales. Y reconocen que lo primero que sintieron el miércoles, cuando pisaron por primera vez el escenario del Benidorm Fest fue un "shock". "Te da un hostión, y piensas, 'esto ya va en serio', tienes que estar muy atento a todo, no es algo tan libre", han explicado.

"La actitud que estamos teniendo es de ver la profesionalidad que hay en el Benidorm Fest, la producción tan brutal que hay, son muchísimas cosas. Nosotros, la preocupación que tenemos es hacer una actuación que esté a la altura de las circunstancias", han manifestado.

Y es que para ellos, esto es "algo nuevo". "No nos preocupamos por ganar o no si se da el caso, si pasamos a la final, espectacular. Lo que pase a partir de ahí, pues superfelices", han agregado.

Sin embargo, no se resisten a imaginar qué supondría llegar a Eurovisión: "Sería muy bonito. Sería una oportunidad para que este mensaje tan directo ponga la situación sobre la mesa". "Es más interesante para nosotros eso que casi la cuestión personal de estar ahí", han explicado.

BENIDORM FEST "CERCANO" PARA LA INDUSTRIA VALENCIANA

Por otro lado, también han destacado que su presencia en el Benidorm Fest puede hacer que la industria musical valenciana vea "más cercano" el festival. "Yo pienso que el hecho de que nosotros estemos puede ser una referencia para que otra gente cercana se anime. Es abrir una puertecilla: Si nosotros hemos podido, cualquier persona puede".