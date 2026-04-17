El "papel" de Vera como "enlace" con cargos del PSOE y comisiones de 600.000 euros en Azud, claves para la UCO

Archivo - Febrer (el último de la fila) durante un juicio por fraude - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El "papel" del abogado y exresponsable jurídico de Divalterra, José Luis Vera, con cargos del PSOE, y comisiones de más de 600.000 euros en el caso Azud son algunas de las claves para los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han elaborado los últimos informes del procedimiento.

Precisamente estos informes ya obran en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, Plaza número 13, órgano encargado de investigar el caso Azud, relativo a presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.

Uno de ellos es relativo a la participación de José Luis Vera en los que se investigan y que es ampliatorio de un informe anterior. En el mismo se recuerda que el "papel" aparentemente desempeñado por parte de Vera habría sido el de materializar, viabilizar o posibilitar diferentes operaciones por parte del Grupo Axis --del empresario investigado Jaime Febrer-- en administraciones públicas al frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al PSOE.

Para ello, Vera utilizaba "sus importantes vínculos e influencias" dentro de este partido político. Como contraprestación a esta actividad, el análisis efectuado ha permitido determinar que el abogado, directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU, entre los años 2007 y 2012, habría percibido del Grupo Axis un total de 1.034.186,36 euros.

Además, como consecuencia de la actividad desarrollada por Vera --siempre según el mismo informe--, los agentes han obtenido indicios de los que se infiere que determinados cargos públicos vinculados al PSOE o el propio partido político, podrían también haber percibidos fondos provenientes del Grupo Axis.

En lo respecta a operaciones urbanísticas desarrolladas por el Grupo y que aparentemente habrían motivado los pagos a Vera, los agentes aluden a la operación 'Colegios', el PAI 'El Espartal' desarrollado en el término municipal de Xixona (Alicante), el Plan Especial 'Desierto de las Palmas' de Benicàsim (Castellón), o el PAI 'La Cape/la' del municipio de Burjasot (Valencia).

En cuanto a la operación 'Colegios', Vera supuestamente percibió 150.000 euros y los agentes apuntan que hay una aparente vinculación con el cobro de una serie de fondos en efectivos por parte del socialista Rafael Rubio, en ese momento concejal y portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de València.

Respecto al plan Desierto de las Palmas en Benicàssim, el informe recoge reuniones con Francesc Colomer, en ese momento alcalde del Ayuntamiento de Benicàssim por el PSOE y secretario general del PSPV en la provincia de Castellón.

En similar sentido se destacan dos documentos de texto localizados en los dispositivos informáticos de Vera y que, aparentemente, se corresponderían con dos misivas confeccionadas por éste y dirigidas al Jefe de Gabinete del entonces Ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España y, la segunda, al propio ministro. El asunto era el Desierto de Las Palmas y en la dirigida al ministro se expone: "Los frailes agradecen el interés del PSPV por el Desierto de las Palmas y acogerán con cariño y agradecimiento la visita".

Por otro lado, en cuanto al desarrollo del PAI La Capella en Burjassot, los agentes también anotan reuniones en las que participaron Febrer, Vera y el que en ese momento era concejal de Urbanismo por el PSOE del Ayuntamiento de Burjassot, José Ruiz Cervera. En las notas encontradas de la reunión se recogían aspectos como "convenio urbanístico puede aprobarse muy rápido", "aprobación en la votación a favor del BLOC. Fundamental" o "preparar convenio urbanístico". Es decir, se abordaban cuestiones relativas al convenio urbanístico por el que aparentemente Vera habría percibido 150.00 euros. También había encuentros aparentemente vinculados a esta operación y a los que habría asistido Rubio.

COMISIONES A PP Y PSOE

Sobre el PAI El Espartal, el informe recoge pagos percibidos por Vera personalmente y, aparentemente, los que habrían sido destinados en este caso a diversas sociedades de publicidad en beneficio del PSOE.

A este respecto, en otro informe de la UCO incorporado a la causa, los agentes indican que salió adelante el convenio que posibilitó la continuación de la tramitación administrativa del PAI y, como contraprestación a esta actividad, se habría acordado el pago de una comisión de dos millones de euros, cuyos presuntos destinatarios eran Vera --por importe de 563.500 euros-- y el PSOE, por importe de 615.823,5 euros.

"La parte de esta comisión que habría tenido como destinatario al PSOE se habría satisfecho abonando diversos servicios a diferentes proveedores de este partido político", se apuntala en el informe. Así mismo, los agentes recogen un pago de 87.264 al PP para gastos electorales por parte de constructoras.

Sobre esta última comisión, los agentes detallan que el Grupo Axis se asumieron otros gastos de naturaleza electoral, pero en este caso para la candidatura presentada por Rosa María Verdú a las elecciones municipales en Xixona, celebradas en 2007.

"Estos pagos en beneficio del Partido Popular de Xixona y de la alcaldesa en ese momento, se encuadrarían en las actuaciones que se estaban desarrollando en relación al PAI El Espartal. En total, desde el Grupo se habrían abonado 87.264,14 euros una mercantil del Grupo Engloba para el pago de los trabajos de la campaña electoral del PP de Xixona que esta empresa realizó".