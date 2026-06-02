El paro baja en 1.654 personas en mayo en la Comunitat hasta los 284.096 desempleados

Archivo - Varias personas con cita previa esperan para entrar en una oficina del SEPE (antiguo INEM), en Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 12 de febrero de 2021. El número de parados registrados en las oficinas de empleo en la Comunitat Valencian - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.654 personas en mayo en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (-0,6%) hasta los 284.096 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de mayo, se acumulan ya cuatro meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en mayo la mayoría de veces en la Comunitat (23 veces) mientras que ha subido en cuatro ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde que hay registros.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 13.354 parados, lo que supone un 4,5% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1933 menos (-0.96%); Industria, 240 menos (-0.73%); Construcción, 220 menos (-1.11%); Agricultura, 39 menos (-0.56%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 778 más (+3.26%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (200079), Industria (32861), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (6870), Construcción (19678), Sin empleo anterior (24608).

En cuanto a sexos, de los 284.096 desempleados registrados en mayo, 174.893 fueron mujeres, 898 menos (-0,5%) y 109.203, hombres, lo que supone un descenso de756 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,7%).

En mayo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 57 parados menos que a cierre del pasado mes (-0,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 1.597 desempleados (-0,6%).

Por provincias, el paro bajó en Alicante/Alacant(-1237), Valencia(-698) mientras que subió en Castellon/Castello(+281)

El paro bajó en todas las comunidades respecto al mes pasado siendo País Vasco (-72), Ceuta (-171) y La Rioja (-177) donde menos descendieron, mientras que Andalucía (-9.125) Cataluña (-6.900) y Madrid (-3.834) donde más.

CONTRATACIÓN

En mayo se registraron 116.712 contratos en la Comunitat, un 2,5% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 61.799 fueron contratos indefinidos, cifra un 6,8% superior a la de mayo del año anterior y 54.913, contratos temporales (un 11,1% menos).

Del número de contratos registrados en mayo, el 47,05% fue temporal (frente a un 48% del mes anterior) y un 52,95%, indefinidos (el mes precedente fue un 52%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de de paro registrado

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