Paterna y Torrent, los municipios de la Comunitat con más demanda de alquiler fuera de las capitales, según Idealista

Recurso de llaves de una vivienda. EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los municipios valencianos de Paterna y Torrent son, fuera de las capitales provinciales, los que mayor demanda relativa registran para el alquiler de viviendas en la Comunitat Valenciana, según un ranking del cuarto trimestre de 2025 elaborado por Idealista.

En concreto, Paterna ocupa el puesto 20 del ranking nacional, con un alquier medio que ya alcanza los 1.539 euros por metro cuadrado. Le sigue de cerca Torrent, en la posición 21 y con un precio medio de 1.241 euros/m2.

El portal inmobiliario ha destacado que "cada vez más personas dirigen su búsqueda de un alquiler donde vivir a localizaciones fuera de las dos grandes ciudades españoles, donde se concentra la mayor oferta de pisos en arrendamiento".

La ciudad de València se encuentra en el puesto 51 del ranking, y más allá de que Paterna y Torrent aparecen por delante, hay otros municipios de la provincia en el listado: Gandia (52), Puerto de Sagunto (64), Cullera (84), Oliva (87), Alboraya (108) y Canet d'En Berenguer (125).

En Alicante, también se repite esta situación. Alicante es la provincia que más municipios aporta a este ranking, con hasta 19 poblaciones en total. Alcoi (37), Elche (46), San Juan de Alicante (60) y San Vicente del Raspeig (62) cuentan con mayor demanda relativa que la propia ciudad de Alicante (67).

En Alicante, al interés de la demanda por alquilar en la capital se une la búsqueda de casas por vivir en zonas de costa. Junto a todas estas localidades, se pueden encontrar otros municipios como Benidorm (71), Torrevieja (86), Denia (99), Santa Pola (102), Guardamar del Segura (103), Gran Alacant (113), Orihuela (118), Pilar de la Horadada (119), Calpe (120), Alfaz del Pi (131), Altea (132), El Campello (134), Finestrat (143) o Jávea (146).

En cambio, en Castellón la capital provincial sigue siendo la más demandada, con la posición 29 en el ranking nacional, y hay que llegar hasta el puesto 117 para ecnontrar otro municipio en la clasificación, que es Oropesa del Mar en el puesto 117. También está Benicàssim en el lugar 133.

GETAFE Y LEGANÉS, LAS MÁS DEMANDADAS

Un trimestre más, las ciudades de la periferia de Madrid y Barcelona son las que reciben una mayor demanda relativa para encontrar un piso de alquiler frente a la oferta existente en cada población. Getafe y Leganés, ambas en la provincia de Madrid, junto a Terrassa, Hospitalet de Llobregat y Sabadell, las tres en Barcelona, son los cinco municipios que encabezan el ranking de demanda relativa en el mercado del alquiler.

Por detrás se unen las ciudades madrileñas de Móstoles (6), Alcalá de Henares (7), Alcorcón (9) o Torrejón de Ardoz (11), junto a las barcelonesas de Mataró (10) y Badalona (14), ha explicado Idealista en un comunicado.

En total, cinco ciudades barcelonesas aparecen por delante de la propia capital, Barcelona, que aparece en el puesto 17. Pero no son las únicas poblaciones en la provincia catalana que aparecen en el listado. En el ranking también se encuentran Vilanova i la Geltrú (22), Sant Cugat del Vallès (39), Castelldefels (48), Sitges (115)

Son ocho las poblaciones madrileñas que aparecen en el listado de mayor demanda relativa por delante de la propia ciudad de Madrid. A las ya nombradas, también se añaden Alcobendas (16), San Sebastián de los Reyes (18), por delante de Madrid, que aparece en el puesto 28 del ranking.