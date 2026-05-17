Pérez Llorca ensalza la "moderación" de Moreno frente a un "sanchismo" con "evidente desconexión de la realidad"

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una rueda de prensa. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha ensalzado la victoria del candidato del PP-A, Juanma Moreno, en las elecciones de este domingo, un "respaldo" a la "estabilidad", la "gestión" y la "moderación".

Y ha destacado que el resultado del PSOE-A --el peor de su historia en Andalucía con 28 escaños-- prueba la "evidente desconexión" del "sanchismo" con "la realidad social" de España, ha escrito este domingo el presidente autonómico en un mensaje publicado en 'X'.

"Muy buenas noticias para Andalucía y para España", ha concluido Pérez Llorca. Los 'populares' han ganado con holgura los comicios alcanzando los 55 escaños, pero han perdido cinco parlamentarios respecto a las elecciones de 2022 y tendrán que pactar para seguir gobernando tras quedarse a dos de la mayoría absoluta.

