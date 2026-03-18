Picasso, Warhol, Mariscal, Tàpies, Chillida y otros artistas desembarcan en el Museo del Mar de Santa Pola

Obra de Javier Mariscal en la exposición en Santa Pola - AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA

ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Mar de Santa Pola, en Alicante, acogerá a partir del 27 de marzo la exposición '[Iter spirituale]. Dos colecciones', un proyecto que propone un viaje por la espiritualidad en el arte contemporáneo a través de una cuidada selección de obras de grandes nombres como Picasso, Warhol, Mariscal, Tàpies, Chillida y Barceló.

Las obras proceden del Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC) y de la Colección Mariano Poyatos Mora y Filomena De Lorenzo (Galería Espai Nivi), según ha explicado el Ayuntamiento de Santa Pola en un comunicado.

La muestra, comisariada por Alejandro Mañas García y Laura Silvestre García, profesores e investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), se inaugurará el próximo jueves 27 de marzo a las 19.00 horas en el Museo del Mar de Santa Pola.

Reúne por primera vez en Santa Pola un conjunto significativo de artistas nacionales e internacionales como Nan Goldin, Picasso, Alberto García-Alix, Inma Liñana, Darío Villalba, Takashi Murakami, Antonio Saura, Natividad Navalón, Andy Warhol, Menchu Gal, Javier Mariscal, José Guerrero, Esteban Vicente, Elena Asins, Antoni Tàpies, Juan Ortí, Marc Chagall, Laura Silleras, Giorgio Morandi, Jorge Usán, Equipo Crónica, Fernado Zobel, Jorge Oteiza, Ana Roussel, Eduardo Chillida, Martín Chirino, Eva Lootz, Inma Femenía, Silvestre Moros, Isabel Tristán o Miquel Barceló, entre otros.

Desde lenguajes y generaciones muy diversas, abordan la espiritualidad como una dimensión íntima y, al mismo tiempo, profundamente vinculada a la experiencia colectiva. Muchas de las piezas que se presentan son obras inéditas y recientes incorporaciones a los fondos del MACVAC y de la colección Espai Nivi, lo que convierte el proyecto en una oportunidad única para conocerlas.

UN PROCESO DE BÚSQUEDA

Articulada en cuatro ámbitos --Cuerpo, Rituales, Paisajes del alma y Trascendencia--, '[Iter spirituale]. Dos colecciones' invita a recorrer un itinerario que va de la experiencia más corporal y biográfica a los territorios de la abstracción y el signo.

Como señalan los comisarios Alejandro Mañas García y Laura Silvestre García, la exposición "no propone un discurso cerrado, sino un proceso de búsqueda, un viaje hacia dentro en el que cada obra se convierte en umbral y cada sala en una morada que el visitante habita a su propio ritmo".

El diálogo entre el MACVAC y la colección Espai Nivi --dos proyectos que han construido, desde la periferia y a lo largo de décadas desde la provincia de Castellón, relatos complementarios sobre la contemporaneidad-- es uno de los ejes centrales de la muestra.

"Para nosotros era fundamental mostrar cómo dos colecciones nacidas fuera de los grandes centros hegemónicos pueden custodiar un patrimonio interior compartido, hecho de riesgos, afinidades y memorias que hablan de nuestro tiempo desde otros lugares", han apuntado los comisarios. ?

VOCACIÓN PEDAGÓGICA DIVULGADORA

A la dimensión expositiva se suma también una clara vocación pedagógica divulgadora y de mediación cultural, que convierte '[Iter spirituale]. Dos colecciones' en u"na propuesta especialmente significativa para el público general, la comunidad educativa y el tejido cultural de la comarca", ha resaltado el consistorio.

El proyecto refuerza el papel del Museo del Mar de Santa Pola como espacio de encuentro entre territorio y contemporaneidad, y consolida puentes entre instituciones, coleccionistas y artistas que, como confirman Mañas y Silvestre, entienden el arte como un lugar privilegiado para pensar quiénes somos y qué horizonte común deseamos construir.

En un contexto marcado por la aceleración, la hiperconectividad y la sensación de fragilidad, '[Iter spirituale]. Dos colecciones' plantea la espiritualidad no como refugio evasivo, sino como una forma de atención y de escucha, un modo de repensar la relación entre cuerpo, comunidad y paisaje interior. Tal y como subrayan Mañas y Silvestre, "la exposición apela a la capacidad de conmoverse y de hacer del arte una práctica de autoconocimiento compartido".

La muestra podrá visitarse en el Museo del Mar de Santa Pola a partir del 27 de marzo, en el horario habitual del centro de martes a sábado y permanecerá expuesta hasta el 18 de mayo.