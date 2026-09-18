Pierde el control de su vehículo, colisiona contra otros tres y acaba detenido por positivo en alcoholemia

Archivo - Policía Local de Castelló - AYTO DE CASTELLÓ - Archivo

CASTELLÓ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Castelló de la Plana han detenido a un hombre tras dar positivo en el control de alcoholemia después de perder el control de su vehículo y colisionar contra otro y dos más que estaban estacionados en la calle.

Los hechos han ocurrido en la calle Fernando el Católico en sentido avenida Hermanos Bou, por donde el ahora arrestado circulaba al parecer a gran velocidad, según han informado desde el área de Seguridad del Ayuntamiento de Castelló de la Plana.

El conductor ha perdido el control del vehículo y ha colisionado contra dos vehículos estacionados y contra otro que circulaba en sentido plaza Cometa Halley. Sin embargo, el siniestro no ha dejado personas heridas.

El conductor ha dado positivo en la prueba de determinación del grado de impregnación alcohólica y ha sido detenido por un presunto delito de amenazas y atentado contra agente de la autoridad.