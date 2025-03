Pirotecnia Crespo hace gala de su estilo con una 'mascletà' potente con "gran terremoto y cuatro finales"

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Crespo, de la localidad valenciana de Alzira y fundada en 1920, ha hecho este miércoles gala de su estilo con la 'mascletà' que ha ofrecido en la plaza del Ayuntamiento de València dentro del programa de las Fallas de 2025. Este ha sido un espectáculo potente, con elementos innovadores en distintas partes que ha terminado con un "gran terremoto y cuatro finales".

El responsable de esta empresa, Vicent Rodríguez, ha asegurado que el disparo ha transcurrido como lo había concebido y como esta previsto, por lo que ha mostrado su satisfacción. "Sin palabras. Estoy supercontento, me ha salido bien", ha dicho.

Este profesional, que representa a la cuarta generación de Pirotecnia Crespo, ha considerado que la 'mascletà' ha sido "perfecta" y destacado de ella "el digital espectacular, el humo de colores, las mechas rápidas" y su "buen final".

"He disfrutado, pero también he pasado muchos nervios. Once eventos con la máquina de disparo, once veces apretando el botón. Son muchos nervios, pero ha ido todo bien", ha añadido tras el disparo en declaraciones a los medios de comunicación.

"SECRETO MARCA CRESPO"

Rodríguez, que ha sido recibido con una gran ovación al concluir el espectáculo al salir al balcón del Ayuntamiento para saludar al público, ha concretado que para este montaje ha usado 170 kilogramos de material. "Ha estado todo bien invertido", ha asegurado, a la vez que ha afirmado que su 'mascletà' ha contado con el "secreto de la marca Crespo", una fórmula que no ha querido dar a conocer.

Respecto a la estructura de este disparo, que ha contado con un inicio diferente a lo habitual, ha añadido que ha ofrecido "colores, silbidos, truenos y relámpagos y un cuerpo muy limpio y muy fino" antes de dar paso a "un terremoto" ensordecedor. "Ha habido un gran terremoto y cuatro finales que han salido", ha añadido, a la vez que ha confiado en volver en las Fallas de 2026 para dar "más y mejor".

La 'mascletà' de Pirotecnia Crespo la han visto, como invitados al balcón del Ayuntamiento de València, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; el de Agricultura, Miguel Barrachina; la consellera de Innovación, Industria y Turismo, Marian Cano; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el vicealcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta.

Todos ellos han estado acompañados por la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, y las Falleras Mayores de la ciudad, Berta Peiró y Lucía García junto a sus respectivas cortes de honor.

Además, entre los invitados se ha contado también con los presidentes de las Cámaras de Comercio de Valencia, José Vicente Morata; de Castellón, María Dolores Guillamón; de Alicante, Carlos Baño; de Alcoy (Alicante), Lucía Pascual Valor; y de Orihuela (Alicante), Mario Martínez.

Como representantes del sector cultural han estado los actores del musical Priscila, que en la actualidad se representa en el Teatro Olympia; y miembros de la asociación profesional Actors i Actius Profesionals Valencians (AAPV); de la Academia Valenciana de l'Audiovisual, de la SGAE Comunitat Valenciana y Murcia; de la Asociación Valenciana de Empresarios de Cine (Avecine); de Empreses Audiovisuals Valencianes Federades (EAVF). También han acudido representantes de la Semana Santa Marinera.

Igualmente, se ha contado con la presencia de representantes de las comisiones falleras de Embarcador-Historiador Betí; Blanqueries; Francesc Climent-L'Uruguai; Carters-Litògraf Pasqual i Abad; avenida de Valladolid-Enginyer Vicent Pichó; Universitat Vella-Plaça del Patriarca; y Cedre-Explorador Andrés. En representación de los pueblos de la provincia de Valencia han acudido al balcón municipal las Juntas Locales Falleras de Cheste, Cullera, Dénia, Elda; Foios; Gandia; Silla; y Sollana.

ASISTENCIAS DE CRUZ ROJA

La 'mascletà' de este miércoles ha dejado un balance de 28 asistencias por parte de los efectivos de Cruz Roja que prestan servicio en la plaza del Ayuntamiento durante el disparo.

Del total de atenciones, una ha sido a un hombre por herida; una por un traumatismo que ha sufrido una mujer; y otra por una intoxicación que ha tenido un hombre. A estas se suman una por cuerpo extraño en un oído, también a un hombre; otra por un cuerpo extraño en los ojos --a un hombre-- tres por crisis de ansiedad --un hombre y dos mujeres--, y veinte por lipotimias --un hombre y 19 mujeres--

Respecto a los recursos sanitarios preparados por Cruz Roja para esta 'mascletà', se ha contado con dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, tres vehículos de transporte, uno de coordinación y tres postas sanitarias. Han trabajado 54 socorristas, once técnicos en emergencias sanitarias (TES), cuatro efectivos de enfermería, un médico y cuatro coordinadores.