Pirotecnia Gironina hace vibrar la plaza con una mascletà "muy armónica" como "oda al pueblo valenciano"

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda mascletà del programa oficial de las Fallas 2025 ha hecho vibrar este domingo la plaza del Ayuntamiento de València con unos 119 kilogramos de pólvora, en un disparo que "ha crecido de forma muy ordenada" y "muy armónica" como una 'Oda al pueblo valenciano', nombre con el que lo han titulado sus artífices de Pedralba, la Pirotecnia Gironina.

El espectáculo pirotécnico, ideado entre la tradición y las secuencias digitales, ha retomado un "terremoto final muy fuerte en dos alturas", estrenado por primera vez el año pasado, y lo han dedicado a "todo el pueblo valenciano, que se lo merece", según ha expresado su administradora, Neus Cunillera, en declaraciones a los medios, al finalizar el disparo, de siete minutos de duración.

La mascletà ha vencido al viento y las previsiones de lluvia, que amenazaban a la conocida como 'catedral de la pólvora', y finalmente se ha podido realizar el disparo "sin que ello influyese". De este modo, Cunillera ha destacado que el disparo "era exactamente tal cual ha salido" aunque tenía "dudas de que saliera todo", por lo que está "muy contenta" y "muy orgullosa".

"Incluso hemos tenido que hacer 'inputs' analógicos paralelos a la programación, porque ayer también disparamos aquí, en la plaza, y se nos mojaron módulos. Así que no acababa de funcionar todo. Pero el equipo que tengo en la empresa es increíble, de verdad, y lo ha resuelto", ha ensalzado.

En concreto, su estructura, diseñada por el "maestro pirotécnico" José Ortega, estaba compuesta por cuatro fases, en las que ha combinado la parte tradicional con "muchas secuencias digitales", estilo que caracteriza a la pirotecnia, fundada en 1950 en la ciudad de Sabadell.

La parte tradicional, que es el "cuerpo de la mascletà", ha estado formada por truenos y por el terremoto final. "Se consigue que vaya creciendo de una forma muy ordenada, muy armónica, que no vaya haciendo golpes, sobre la que añadimos esa parte digital", ha explicado Cunillera.

Sobre el terremoto final, que han puesto "en dos alturas" como en las Fallas de 2024, "hace que se sienta más fuerte". "Nos ha gustado y lo hemos vuelto a repetir, esta vez con toques de color", ha agregado.

La 'mascletà' ha dado comienzo, como es tradicional, a las 14.00 horas y después de que las falleras mayores de València, Berta Peiró y Lucía García, hayan dado la orden al pirotécnico con la tradicional frase 'Senyor pirotècnic, pot comenar la mascletà'. Al finalizar el disparo, los responsables de la pirotecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido una ovación por parte del público presente en la conocida como 'catedral de la pólvora' de la ciudad.

Entre los invitados al balcón del Ayuntamiento, además de la alcaldesa de València, María José Catalá, han presenciado el disparo el trompetista Pacho Flores y representantes de sociedades nacionales e internacionales con interés en València como destino congresual, entre otros.

También han estado presentes la tuna de Derecho; las fallas de Casas de Bárcena, Jéronima Galés-Litógrafo Pascual Abas; Maestro Arambul Sanz-Campanar; Benimodo-Ingeniero Dicenta y Jacinto Labaila-Manuel Simó; así como las juntas locales falleras de Museros, Náquera, Oliva, Paiporta y Paterna.

ATENCIONES SANITARIAS

Esta segunda 'mascletà' de estas Fallas 2025 ha dejado un balance de nueve personas atendidas, según el balance de Cruz Roja. Del total, cinco han recibido atención por lipotimia, una por objeto extraño en los ojos, otra por heridas y dos por otros motivos. No se han efectuado evacuaciones a centros hospitalarios.

En la conocida como la 'catedral de la pólvora' se han movilizado dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, dos vehículos de transporte, uno de coordinación y dos postas sanitarias. Han trabajado 24 socorristas, 14 técnicos en emergencias sanitarias (TES), siete enfermeras, un médico y dos coordinadores, hasta un total de 48 personas.

LA 'INTIFALLA' PROTESTA CONTRA MAZÓN Y LA CONSULTA LINGÜÍSTICA

Al finalizar el disparo, un grupo de personas convocadas por la 'Intifalla' se ha concentrado debajo del balcón del Ayuntamiento para protestar por la gestión de la dana del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y reclamar su dimisión, por segundo día consecutivo.

Por otra parte, también han reclamado la retirada de la consulta lingüística en la educación valenciana, a la que se han opuesto con carteles y pancartas en las que se podía leer 'Marca sí al valencià i no a Mazón' (Marca sí al valenciano y no a Mazón), 'La llengua no es toca' (La lengua no se toca) o 'Mazón dimissió' (Mazón dimisión). También han coreado consignas como "El president, a Picassent".

El 'president' de la Generalitat, por su parte, no ha asistido al acto. Tampoco lo ha hecho ningún miembro del Consell.