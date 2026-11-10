La Plaza del Ayuntamiento de València recuperará el carácter del mercado de flores y ganará metros para ver la mascletà

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento de València recuperará el carácter de su mercado de flores con puestos individuales, revestidos de cerámica artesanal y personalizados con motivos florales, colores y el logotipo de cada establecimiento; ganará 1.300 metros cuadrados para ampliar el público de la 'mascletà' y tendrá un pavimento que evocará los 'volaorets' pirotécnicos.

Así lo ha anunciado el consistorio en un comunicado, en el que explica que la primera solución surge de las peticiones de los floristas y es una de las novedades incorporadas por el equipo redactor del proyecto de reurbanización de la Plaza del Ayuntamiento tras el proceso participativo desarrollado en los últimos meses y los informes de los diferentes servicios municipales.

La "actualización" del anteproyecto, cuya intervención abarcará 38.506,01 metros cuadrados entre la propia Plaza del Ayuntamiento, el tramo norte de San Vicente y Marqués de Sotelo hasta Xàtiva, también incluye como novedad la alineación de la elipse central, cuyo pavimento evoca los 'volaorets', con el eje de simetría de la Casa Consistorial y la ampliación en más de 1.300 metros cuadrados del espacio para el público al sur de la zona de fuegos.

La futura plaza, una obra del Plan Valentia que incorporará su "sello identitario", se concibe como un "lugar de encuentro", que integra sus usos cotidianos, comerciales y festivos. Frente a la idea de convertir este espacio en un "simple jardín" o "parque", el diseño tiene en cuenta "todos los usos puntuales o permanentes que conviven en la plaza", desde la 'mascletà' o las Fallas, hasta la hostelería y el propio mercado de flores, el resto de eventos que acoge y el transporte público, señala el consistorio.

El Ayutamiento subraya que la participación y el diálogo con todos los colectivos implicados ha permitido "enriquecer" el proyecto con soluciones para las actividades que ya forman parte de la plaza y "mantener referencias culturales e históricas que la dotan de identidad propia frente a alternativas homogeneizadas y sin rasgos locales". "Se trata pues de una plaza que solo podría estar en València", apunta.

APORTACIONES DE COLECTIVOS Y SERVICIOS

La ronda de consultas con colectivos y servicios municipales, desarrollada hasta julio de 2026 y liderada por la Delegación de Urbanismo, permitió "contrastar el diseño con las necesidades de quienes utilizan la plaza, trabajan en ella y organizan sus celebraciones", defiende el consistorio.

Entre los colectivos consultados figuran los puestos de flores, la Junta Central Fallera, Piroval, Vinatea, el Ateneo Mercantil, Lo Rat Penat, Comerciantes del Centro Histórico, restaurantes con terraza, la Asociación de Vendedores de Prensa, asociaciones vecinales y seis hoteles a través de Hosbec.

Las peticiones de los floristas se incorporan al diseño mediante unidades "mayoritariamente individuales" y un revestimiento de cerámica artesanal valenciano con motivos y colores diferenciados. La solución busca recuperar el carácter del Mercado de Flores y, al mismo tiempo, "dar identidad propia a cada puesto". Cada establecimiento contará con un motivo floral y un color propio, con una gama cromática inspirada en los ramos de flores y su logotipo integrado en la cerámica.

El revestimiento, desarrollado por Nua Terra con VAM10, incluye materiales procedentes de la demolición de la plaza, como basalto y piedra triturada. El proyecto incorpora también un pequeño altillo de almacenaje y refuerza la estructura de las cubiertas en previsión de posibles celebraciones.

MUDIAL

El equipo redactor toma como referencia para este último ajuste lo sucedido durante la celebración de la consecución del Mundial por la selección española. En el entorno de los puestos se definen áreas con pérgolas y zonas de paseo para recorrer el mercado y contemplar los productos. La reordenación de los quioscos se adapta, además, al nuevo trazado viario.

El proyecto centra la elipse con el eje de simetría de la Casa Consistorial, una decisión que el equipo redactor explica en que así se establece "una referencia al edificio municipal y a su valor institucional". El cambio de posición se combina con la distancia de seguridad de 30 metros para ampliar el espacio disponible para los espectadores.

Al sur de la zona de fuegos se ganan 1.388 metros cuadrados de superficie para el público, que pasa de los 5.216 metros cuadrados actuales a los 6.604 proyectados. La elipse dispondrá de 2.296,46 metros cuadrados de superficie de fuegos. Su pavimento evoca los 'volaorets' pirotécnicos y está preparado para resistir el efecto del fuego. El diseño mantiene la intensidad y la forma de disparo de la 'mascletà' y prevé reutilizar el vallado actual, adaptado al nuevo perímetro.

Por su parte, el monumento a Vinatea se reubicará "manteniendo su orientación actual hacia el Palau de la Generalitat y haciéndose presente al acceder a la plaza desde la calle San Vicente". La solución contempla el ajuste de las dimensiones del pedestal para mejorar la visibilidad de la escultura. El conjunto conservará los escudos y las inscripciones existentes y seguirá teniendo un "papel predominante" en la plaza, junto al recuperado jardín de San Francisco.

RECORRIDOS FALLEROS Y TRANSPORTE PÚBLICO

En Marqués de Sotelo se adecuarán los anchos de paso para que puedan discurrir simultáneamente dos comisiones falleras durante la entrega de premios en las Fallas, como sucede actualmente. Los espacios libres se ajustan también a las dimensiones del Plan de Evacuación para mantener las vías de salida en los acontecimientos que acoge la plaza. El diseño incorpora los recorridos de la Ofrenda, las cabalgatas y otros actos cívicos, además de la disposición de graderíos y palcos.

La protección antiterrorista se resuelve mediante bloqueadores dispuestos conforme a las indicaciones de la Policía. El paso de la EMT se integra en una plataforma única sin asfalto, con granito en losa o adoquín. La diferenciación de formatos, acabados y colocación entre las zonas de circulación y las de estancia "permite una solución reversible para usos futuros, sin cambiar el material pétreo del conjunto".

Las indicaciones de la EMT se concretan en una "mayor anchura viaria" frente al Mercado de Flores y en Marqués de Sotelo, con la correspondiente adaptación de los espacios peatonales. Se mantiene el paso del transporte público y los accesos de emergencias, carga y descarga y residentes.

El proyecto de la Plaza define un espacio singular frente al antiguo edificio de Correos, con jardinería "acorde con el ambiente mediterráneo de la obra de Sorolla". Frente al Ateneo y la Filmoteca Valenciana se configura un segundo espacio relacionado con los actos que acogen estas instituciones y que se extiende hacia los jardines de San Francisco.

La historia de València, además de con el sello identitario Valentia del pavimento, se incorpora también mediante una lápida conmemorativa del paso de la Vía Augusta y una lápida fundacional de la ciudad frente al Ayuntamiento.

El proyecto prevé una placa de bronce vaciado en la fachada del antiguo estudio del arquitecto Javier Goerlich y otra frente al antiguo Bar Torino, conmemorativa de la fundación del Valencia Club de Fútbol.