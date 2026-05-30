La plaza Huerto Sogueros acoge la V Feria de la Primavera Castelló Ruta de Sabor

La V Feria de la Primavera Castelló Ruta de Sabor. - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón ha convertido la plaza Huerto Sogueros de la capital provincial en un gran escaparate gastronómico para acoger la V edición de la Feria de la Primavera Castelló Ruta de Sabor.

El vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, visitó este viernes la muestra que, hasta el próximo domingo, 31 de mayo, acoge la ciudad y a través de la cual la Diputación promociona la calidad agroalimentaria de la provincia con un programa completo en el que los productos de Castellón cobran "gran protagonismo", según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

"Tenemos la mejor despensa del Mediterráneo y con eventos como este damos a conocer la rica y variada gastronomía de Castellón", ha destacado el vicepresidente, quien ha señalado que "esta feria constituye una excelente oportunidad para descubrir, degustar y apoyar los productos de esta tierra, que son sinónimo de calidad, tradición e innovación".

A través de la Feria de la Primavera Castelló Ruta de Sabor, la Diputación busca "impulsar la promoción de los productos locales y el turismo gastronómico, al acercar al público una amplia variedad de productos agroalimentarios de calidad".

En este sentido, el vicepresidente provincial ha resaltado la importancia de la gastronomía como "un eje turístico de primer nivel" y ha mostrado "el compromiso y el apoyo" del equipo de gobierno al sector gastronómico y al turismo. "Eventos como el que hoy hemos inaugurado no solo ponen en valor la gastronomía que tenemos en Castellón, sino que también atraen turismo a la provincia y sirven para darnos a conocer como destino turístico de calidad y proximidad", ha dicho.

Con esta feria, la institución provincial acercará a los castellonenses y visitantes la oportunidad de probar y adquirir productos de una calidad excepcional de las empresas y los productores castellonenses que son "los verdaderos artífices de nuestra marca Castelló Ruta de Sabor", ha subrayado Andrés Martínez.