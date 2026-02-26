El Pleno de Castelló aprueba la prohibición de acceder con burka o niqab a dependencias municipales

Castelló aprueba la prohibición de entrar con burka o niqab en dependencias municipales - VOX

CASTELLÓ 26 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves una moción de Vox mediante la cual se prohíbe el acceso con burka, niqab u otras prendas similares a edificios municipales. La propuesta ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno -PP y Vox- y en contra de la oposición -PSPV y Compromís-.

El portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha defendido la moción señalando que "hoy Castelló da un paso más hacia la libertad y la defensa de la dignidad de la muejer con una moción que pretende prohibir la entrada con burka o niqab a las dependencias municipales del Ayuntamiento, una medida con sentido común basada principalmente en cuestiones de seguridad y, sobre todo, de dignidad de la mujer en los espacios públicos".

"Partimos de que las dependencias municipales son lugares donde se gestionan expedientes con efectos jurídicos, se manejan datos personales sensibles y donde los empleados públicos deben poder indentificar con claridad a la personas que tienen delante, y esto no es ideología, sino funcionamiento básico de la administración", ha añadido.

Pero además, Ortolá considera que hay una dimensión moral y social que no se puede ignorar. "El burka y el niqab no son simples prendas, son, en muchos casos, la expersión visible de una cultura invasora ajena a nuestros valores occidentales que impone a la mujer la ocultación, el silencio y la desaparición del espacio público; son lo que muchas mujeres valientes han definido como una cárcel de tela, que no encierra con muros, sino con normas culturales que niegan la identidad y el rostro", ha dicho.

Según el portavoz de Vox, no se puede normalizar en las calles una prenda que simboliza "la sumisión y la negación de la identidad femenina". "Defender la igualdad real entre hombres y mujeres no es repertir consignas vacías cada 8 de Marzo, sino tener el valor de señalar aquellas prácticas que son objetivamente machistas, aunque ustedes las disfracen de multiculturalismo", ha subrayado.

"En Vox no nos vamos a callar ante la invasión silenciosa del islam, que ha traído a nuestas calles un machismo sin precedentes, blanqueado por la izquierda, por lo que vamos a seguir proclamando no a las mujeres ocultas en una cércel de tela por obligación de sus maridos, no a los menús Halal en los colegios, no a las culturas que denigran a la mujer, no a las ayudas a personas que entran de forma ilegal y no respetan nuestras culturas", ha apuntado Ortolá, quien ha añadido que no van a permitir que los españoles se conviertan en extranjeros en su propio país.

"OPERACIÓN PARA GENERAR CONFLICTO"

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha manifestado que la moción de Vox es "una operación política para generar un conflicto político donde no lo hay. Lo que pretende Vox es señalar a una minoría concreta y convertirla en un problema público".

"Las insituciones públicas han de ser neutrales, no deben imponer ni promover ninguna religión, pero tampoco perseguir ninguna creencia. Las adminsitraciones laicas están para garantizar los derechos y servicios en igualdad y, lo más importante es que el PP asuma o dé cobertura a estos planteamientos con el único objetivo de mantenerse y asegurar gobiernos", ha lamentado.

En opinión de Garcia, gobernar no puede significar "blanquear discursos que señalen a minorías". "Ninguna religion puede imponerse en un espacio público ni ninguna persona puede ser discriminada por su religión", ha afirmado.

"Ninguna práctica que vulnere los derechos humanos, especialmente el derecho de las mujeres, puede ser justificada en nombre de la cultura o la religión, pues obligar a las mujers a taparse y no a los hombres es machismo, pero no aceptaremos que, bajo el pretexto de defender a las mujers, se construya un relato estigmatizador contra comunidades concretas", ha agregado.

Por su parte, el diputado socialista José Luis López ha subrayado que hoy se estaba debatiendo "si el Ayuntamiento va a participar en una estrategia política que busca señalar a una minoría, generar una alarma social artificial y vincular inmigración con inseguridad". "Esta moción no nace de un problema real, sino de una agenda ideológica de la extrema derecha", ha apuntado.

"ASOCIAR INMIGRACIÓN CON INSEGURIDAD"

Según ha destacado, en Castelló "no existe un problema con el burka en las dependencias municipales y no existen datos que justifiquen esta prohibición. Es un debate importado, amplificado y exagerado para alimentar un relato: el de asociar inmigración con inseguridad".

"Cuando se construye un debate político señalando a una minoría religiosa se llama islamofobia. Desde el Grupo Socialista estamos rotundamente en contra del uso del burka porque es una cárcel para las mujeres cuando no hay libertad real para decidir, pero una cosa es combatir la desigualdad desde el feminismo y otra utilizar el cuerpo de las mujeres musulmanas como arma política para alimentar el racismo", ha explicado López.

El socialista ha indicado que su grupo no acepta que "quienes niegan la violencia de género o recortan políticas de igualdad se presenten ahora como defensores de la libertad femenina y se utilice el feminismo como excusa para estigmatizar comunidades enteras".

Finalmente, el concejal 'popular' Vicent Sales ha comentado que la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a su dignidad "no es negociable en una sociedad democrática". "La utilización del velo integral o prendas similares que cubren el rostro de las mujeres constituye un símbolo de sometimiento y la institucionalización de la invisibilidad femenina, por tanto, es una cuestión que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres", ha aclarado.

Sales ha manifestado que "los velos integrales denigran a las mujeres y la normalización de estas prácticas al amparo del relativismo cultural infringe un principio moral básico que nos define como nación". "Vamos a apoyar la moción porque es un primer paso hacia lo que debe ser una exigencia también en el conjunto de los espacios públicos, que deben ser espacios de dignidad para las personas", ha añadido.

"Regular el uso del velo integral en defensa de los principios básicos de dignidad, libertad individual e igualdad entre mujeres y hombres se enmarca dentro de una política de promoción activa de los derechos de las mujeres", ha concluido.