La polémica de las VPP de Alicante y los efectos de las guerras se cuelan en la Exposición del Ninot de Fogueres

Algunas figuras de la Exposición del Ninot 2026 de Fogueres de Sant Joan, en la Lonja del Pescado de la ciudad de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La polémica de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, el presidente estadounidense Donald Trump, los efectos de la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz son algunos de los temas y de las personalidades que se han abierto un hueco en la Exposición del Ninot de las fiestas de Fogueres de Sant Joan 2026 en la ciudad de Alicante.

La muestra, alojada en la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado, está abierta al público desde el pasado viernes y se podrá visitar hasta el próximo 14 de junio de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.45; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.45, y domingos, de 10.00 a 20.45 horas. El precio por entrada general es de dos euros.

El plazo para votar por los ninots favoritos --adultos e infantiles-- cerrará el día 14 a las 17.00 horas. Poco después, se anunciará cuáles son las figuras indultadas, que se librarán de las llamas en la Nit de la Cremà y pasarán a formar parte del Museo de Hogueras.

EL "PELOTAZO" DE LES NAUS

En concreto, la Foguera Tómbola ha hecho una crítica a la polémica de las VPP del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. En su ninot, se puede ver a un pirata y, a sus pies, la recreación de unos edificios donde pone "VPO", así como un barco en cuya bandera se puede leer "puerto del pelotazo".

Este ninot va acompañado de dos carteles escritos en valenciano. "En la Platja de Sant Joan navega un pirata fi, venent fum de protecció mentre fa negoci allí", señala el primero, mientras el segundo apunta: "Promet cases per al poble, per a qui ho passa mal, però entre favors i amiguets tot acaba molt desigual. Canons plens d'irregularitats disparen sense compassió, i les VPO que eren esperança hui són motiu d'indignació".

La Foguera Tómbola no es la única que ha hecho referencia a las VPP, ya que Alacant Golf ha recreado en su ninot a un pato sobre unos edificios que simulan ser los de Les Naus. El animal lleva puesto una especie de flotador con el logo del PP. La figura también va acompañada de un cartel en el que se apunta: "Quien parte y reparte se queda con una buena parte".

BARCALA

La polémica de las VPP no ha sido la única crítica, en forma de esta expresión cultural, al equipo de gobierno municipal, ya que la Foguera Pla Metal ha optado por una escultura de un hombre que, sobre sus rodillas y a su espalda, sostiene billetes de cien euros con las caras del presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares; de 200 euros, con la de la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, y de 500, con el rostro del alcalde de la ciudad, Luis Barcala.

En el caso de la Foguera Santa Isabel, el ninot muestra a un hombre con herramientas dentro de una tumba, acompañado de carteles que indican que "no está muriendo el estilo alicantino, está muriendo el alicantino que hace hogueras". Otro de los textos resalta que "suben todos los materiales, pero no el presupuesto", y, "tras dejarse la vida", "solo queda humo y restos".

En la misma línea, la Foguera Doctor Bergez-Carolinas muestra a una mujer con un bote de "cristisol", en cuyos pies se encuentran dos tomos: uno sobre "permisos de plantà de racó de barracas" y otro relativo a la "ordenanza municipal de seguridad".

ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Otra de las temáticas que se abordan en los ninots son la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, así como sus efectos, como por ejemplo la subida de precios. Es el caso de la Foguera Altozano Sur, que ha recreado a Atlas sosteniendo el mundo a su espalda mientras con su mano izquierda hace una peineta.

Todo ello, va acompañado de un texto en el que se indica que "Atlas aguanta este mundo lleno de fuego y metralla, mientras cuatro hacen negocio y el currante es quien se calla". "Y Atlas, hasta los huevos, ya no pide solución: nos levanta bien el dedo y nos manda a la inflación", añade.

En este sentido, el ninot de la Foguera San Blas muestra a una persona que levita sobre un recipiente en el que se vierten tintes de diferentes colores. El "roig viu" hace referencia a las relaciones entre Rusia y Europa, mientras que el "roig sang" se centra en los hechos ocurridos en Gaza y Ucrania. Este ninot también contiene un cubo con un tinte de color naranja "ganchitos", fabricado "en exclusiva" para Trump, y otro de "números rojos" para España.

Por parte de la Foguera La Florida, el ninot muestra varios carteles. El primero dice "folleu, folleu, que el món s'acaba", y luego menciona a figuras internacionales como Trump, Kim Jong-un, Benjamin Netanyahu, Nicolás Maduro, Alí Jamenei, Vladimir Putin o Nayib Bukele.

El segundo aborda la "guerra" de los mandos a distancia y enumera a comunicadores y personalidades como David Broncano, Pablo Motos, Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana, Antonio García Ferreras, Iker Jiménez, Tamara Falcó y Bertín Osborne.

Asimismo, el tercero menciona a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y a empresarios como Juan Roig, Florentino Pérez y Amancio Ortega, entre otros.

El último habla de "borinots indulta(n)ts" y menciona a Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Cándido Conde-Pumpido, Iñaki Urdangarín, José Antonio Griñán y al rey emérito español Juan Carlos.

La situación de los autónomos también ocupa un lugar en la Exposición del Ninot de 2026, concretamente en la propuesta de la Foguera Sant Blai de Baix. En ella, se puede ver a una persona con la ropa de Superman que ocupa el puesto del ahorcado en el juego, con un cinturón en el que pone "autonomoman".

Asimismo, el ninot de la Foguera Remigio Soler muestra una imagen que recuerda a Yolanda Díaz y, según parece, sujeta un libro sobre la "reforma laboral" en el que pone "empresario español cada vez peor".

HOMENAJE A JUAN ALBERTO NAVARRO

La mayoría de ninots tiene un cartel que recuerda a Juan Alberto Navarro Guijarro, artista de Fogueres fallecido recientemente. También hay un monumento que lo recrea y sobre el que los visitantes de la exposición pueden firmar.