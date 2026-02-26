La polémica de las VPP vuelve al pleno de Alicante: el gobierno de Barcala se defiende y la oposición exige que dimita

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (c), durante el pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento - EUROPA PRESS

La polémica por las viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, se ha vuelto a colar en el pleno del Ayuntamiento de Alicante celebrado este jueves, donde el equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) ha defendido su gestión. Mientras tanto, la oposición, que conforman PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox, ha reclamado explicaciones al primer edil y le ha vuelto a pedir, aunque con matices, que deje su cargo.

Un juzgado ya está investigando las adjudicaciones de estas VPP y ha pedido documentación al consistorio, a la Conselleria de Vivienda y a la cooperativa de los pisos. Además, ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a recopilar información y a comenzar con las pesquisas policiales sobre estos hechos.

Ante esta polémica, se han producido varias dimisiones, como la de la ya exconcejala de Urbanismo, la 'popular' Rocío Gómez, que resultó beneficiaria de uno de los pisos. También la de la ahora exdirectora general municipal y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, con familiares entre los adjudicatarios. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.

El debate sobre las adjudicaciones de las VPP ha sido transversal en buena parte de los puntos de este pleno, tanto en preguntas formuladas desde la oposición al gobierno local como en declaraciones institucionales.

PP Y VOX RECHAZAN REPROBAR AL ALCALDE

En este sentido, PP y Vox han tumbado una declaración institucional conjunta de PSPV, Compromís y EU-Podem, en la que han pedido la reprobación del alcalde por "su responsabilidad política en la gestión de vivienda pública sobre suelo municipal" y le han exigido que dimita "por considerar que ha permitido una gestión incompatible con los principios de integridad, imparcialidad y buen gobierno".

Los voxistas han votado en contra de esta declaración institucional, algo que han justificado en que "no" quieren participar en el "teatro político de la izquierda". No obstante, según ha indicado la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, existe "responsabilidad política" por la polémica de las VPP, por lo que ha vuelto a pedir que Barcala deje la vara de mando. "Ni hemos rectificado ni vamos a rectificar", ha sostenido.

A juicio de Robledillo, es "vergonzoso" escuchar "lecciones de ética política por parte de quienes no han hecho autocrítica ni una sola vez cuando los escándalos han afectado a sus propias siglas", ha espetado a los grupos de izquierdas, a los que se ha referido como "los partidos más corruptos, mafiosos y puteros de este país".

"CAMPAÑA PARA DESGASTAR AL PP"

En la misma línea, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ve "sorprendente" que PSPV, Compromís y EU-Podem quieran dar "lecciones de ética" y ha acusado a estas formaciones de tratar de "convertir" el asunto de las viviendas de Les Naus "en una campaña organizada para desgastar al PP y reforzar a la izquierda ante las próximas citas en las urnas".

La edil del equipo de gobierno ha insistido en que se han asumido responsabilidades políticas, se han abierto expedientes informativos, se ha presentado una denuncia en Fiscalía, se ha celebrado un pleno extraordinario monográfico y la Policía Local ha realizado inspecciones en las VPP. De nuevo, ha reiterado el "compromiso" de los 'populares' para ejercer acciones de nulidad, tanteo y retracto para "evitar cualquier fraude" con estas viviendas.

De España ha abundado en que el alcalde "no intervino" ni en la selección ni en la adjudicación de los inmuebles y que el expediente para enajenar la parcela municipal donde se construyeron se inició en el gobierno del tripartito de izquierdas, aunque le dio "continuidad" el consistorio, ya con Barcala al frente. "Será la justicia quien determine qué responsabilidades existen", ha apostillado.