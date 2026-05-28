La Policía desarticula una organización de cultivo y distribución de marihuana a gran escala en Valencia

Material intervenido - CNP

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Valencia una organización supuestamente dedicada al cultivo y distribución de marihuana "a gran escala" en una operación que se ha saldado con nueve personas detenidas, de entre 41 y 65 años, por delitos contra la salud pública. A siete de ellas se les atribuye además pertenencia a organización criminal.

Entre los detenidos se encuentra una pareja sorprendida tras presuntamente realizar una transacción con la organización en la que adquirieron ochos cajas con más de 700 planteles de esta sustancia. En total, los agentes han intervenido más de 16.000 plantas en distintas fases de floración, así como abundante material para el cultivo y la preparación de la sustancia para su distribución, según ha informado la Policía en un comunicado.

Las investigación, llevada a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Valencia, se inició en enero de este año, tras tener conocimiento de que un varón se estaría dedicando a la producción y distribución de marihuana en grandes cantidades, para lo cual supuestamente empleaba tres naves industriales arrendadas bajo la cobertura de una empresa de la que es titular.

Los agentes constataron cómo el investigado mantenía citas con otras personas a las que entregaba "voluminosas" cajas de cartón, o bien las dejaba en establecimientos dedicados a la venta de productos relacionados con el cultivo de la marihuana, donde eran recogidas por terceros.

Además, comprobaron cómo las naves tenían las ventanas cegadas, carecían de rótulos y no se observaba que hubiera en ellas ninguna actividad comercial. A los inmuebles accedían con regularidad siempre las mismas personas, que tenían lazos familiares con el principal investigado.

En el transcurso de la investigación, los agentes detuvieron también, a mediados de febrero, a un hombre y una mujer que habrían adquirido a la organización más de 700 planteles de marihuana para continuar con su cultivo. Los arrestados fueron interceptados tras recoger ocho cajas de cartón en un 'Grow Shop' que previamente había dejado el principal investigado, y en ese momento se intervino la marihuana.

Siguiendo con las pesquisas, a principios de mayo, los agentes llevaron a cabo cuatro entradas y registros en las localidades valencianas de Manises, Alaquàs y Valencia capital, donde se desmantelaron tres plantaciones indoor de marihuana, con más de 16.000 plantas en diferente fase de floración, así como abundante material para el cultivo y la preparación de la sustancia para su distribución, 6.600 euros en efectivo; numeroso material para el cultivo como focos leds, ventiladores, filtros o aires acondicionados; tres vehículos y numerosa documentación.

Los agentes detuvieron entonces a siete personas, entre ellas, al principal investigado y cabecilla del grupo criminal y varios miembros de su familia. La operación se ha saldado con nueve detenidos en total, todos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. A siete de ellos además se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal. Los arrestados, cuatro de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.