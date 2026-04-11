La Policía Local de Burriana abre diligencias a una vecina por falsificar una tarjeta para PMR

Policía Local de Burriana abre diligencias por falsificación de una tarjeta de estacionamiento de movilidad reducida. - POLICÍA LOCAL DE BURRIANA

CASTELLÓ, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burriana (Castellón) ha abierto diligencias contra una vecina de la localidad por la presunta falsificación y uso de una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR).

Los hechos se produjeron el pasado sábado, cuando un ciudadano, beneficiario legítimo de este tipo de tarjetas, requirió de presencia policial al observar que un vehículo estacionado en una plaza reservada no había respetado el límite temporal de estacionamiento, lo que le impidió el uso del espacio, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Al personarse los agentes en el lugar y llamar a la titular del vehículo para su retirada, procedieron a examinar detenidamente el documento exhibido. Tras la inspección, los efectivos comprobaron que la tarjeta era una digitalización de un documento original expedido por un municipio vecino a nombre de otra persona.

Las primeras averiguaciones confirmaron la falsedad del documento, así como el uso fraudulento que varios miembros de una misma familia realizaban del mismo. Este tipo de acciones supone un grave perjuicio para los legítimos beneficiarios, quienes cuentan con estas tarjetas no solo para acceder a plazas reservadas, sino también para obtener beneficios específicos de estacionamiento que facilitan su movilidad.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes realizaron las diligencias pertinentes y trasladaron el atestado al Puesto Principal de la Guardia Civil y al Juzgado de Guardia, al tratarse de conductas constitutivas de un delito de falsificación documental.

El Ayuntamiento de Burriana para "garantizar la prevención del fraude" ha puesto en valor la creación del Gedoc (Grupo de Gestión Documental) en el seno de la Policía Local de la localidad.

Esta nueva unidad está formada por un oficial y un agente, bajo la dirección de un inspector, todos ellos expertos en el peritaje de documentos. Su función principal es dar apoyo técnico al resto de unidades del Cuerpo en la verificación de documentos oficiales y relacionados con el tráfico.