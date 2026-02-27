La Policía Nacional investiga un apuñalamiento a una joven durante un robo en Alicante

   ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional investiga un apuñalamiento a una joven de 19 años durante un robo en la ciudad de Alicante ocurrido el pasado 11 de febrero cerca de la Plaza de Toros, según ha avanzado 'Todo Alicante' y han confirmado a Europa Press fuentes del cuerpo de seguridad.

   Al parecer, un varón apuñaló a esta mujer, quien sufrió heridas en el brazo y en el pulmón y tuvo que ser ingresada en un hospital, donde fue intervenida a consecuencia de la agresión, han apuntado las mismas fuentes.

   Los hechos ocurrieron cuando la víctima paseaba junto a otra mujer, también de 19 años, por una calle de la ciudad. En un momento dado, dos hombres las abordaron para robarles sus pertenencias y uno de ellos, cuchillo en mano, fue el que supuestamente cometió el apuñalamiento y lograron sustraer el móvil de la otra joven.

   Tras el robo y la agresión, los atacantes salieron a la carrera. Desde la Policía Nacional han confirmado que todavía no se han producido detenciones por estos hechos, aunque las pesquisas continúan abiertas para tratar de esclarecer lo ocurrido.

