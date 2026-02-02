Porretas celebran su 35 aniversario en Sala Repvblicca - PORRETAS

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Porretas celebrarán 35 años de "canciones, carretera y pogos" con un concierto muy especial en la Sala Repvblicca de Mislata (Valencia) el próximo sábado 14 de febrero, con apertura de puertas desde las 20 horas.

Se trata de una banda legendaria de rock urbano y punk formada en 1985 en el barrio de Hortaleza de Madrid. Con 35 años de carrera, se caracterizan por letras directas sobre la vida cotidiana, el barrio, los bares y la cerveza, manteniendo un estilo auténtico y crudo influenciado por Leño o Ramones, detallan los organizadores del concierto.

A pesar de la pérdida de su cantante, Rober, en 2011, la banda ha continuado activa, consolidándose como un pilar del rock español. Está compuesta en la actualidad por Pajarillo (bajo y voz), Bode (guitarra y voz), Manolo Benitez (guitarra y coros) y Luis (batería).

El concierto en Sala Repvblicca forma parte de la gira de 35 aniversario de Porretas, que irá precedido de un grupo telonero el próximo sábado 14. Las entradas están a la venta en Ticketvip.es.