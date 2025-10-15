El PP, dispuesto a “estudiar” la enmienda a la totalidad de Vox contra un proyecto del Consell para crear un organismo

Archivo - El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, y el del PP, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que su grupo está dispuesto a “estudiar” la enmienda a la totalidad presentada por Vox contra el proyecto de ley presentado por la Conselleria de Hacienda para la creación de un nuevo Tribunal de Recursos Contractuales. “Si esa enmienda a la totalidad mejorar la ley, la aceptaremos; si no, no”.

Así lo ha manifestado en los pasillos de Les Corts dos días después de que Vox anunciara la enmienda a la totalidad, al considerar que este nuevo organismo es innecesario porque sus funciones “las puede realizar el Consell Jurídic Consultiu (CJC) a coste cero”.

Preguntado por si el PP se abre a aceptar una enmienda a la totalidad contra un proyecto de la Conselleria de Hacienda, Pérez Llorca ha declarado: “Nosotros siempre nos abrimos a estudiar las cosas”.

Como ejemplo ha indicado que “cuando un gobierno presenta presupuestos, siempre hay enmiendas que se aceptan”. “No se trata de llamar la atención al Consell, sino de mejorar la norma”, ha aclarado.

Y ha zanjado: “Si consideramos que la enmienda mejora la norma, la mejoraremos. Si no, intentaremos convencerles de que apoyen la propuesta que hizo en su día la consellera” Ruth Merino.