El president de la Generalitat , Juanfran Pérez Llorca, durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede del PP en València. - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado las elecciones generales del 29 de noviembre en la Comunitat Valenciana con 13 diputados y el 34,23 por ciento de los votos (1.020.093 sufragios), manteniendo su número de escaños y bajando ligeramente --0,64 puntos porcentuales-- respecto a 2023, cuando obtuvo el 34,87 por ciento (922.064 votos), según los datos actualizados del escrutinio.

Con el escrutinio prácticamente finalizado, al 99,77 %, El PSOE se mantiene en segunda posición pero cae un diputado --de 11 a 10-- y pierde 4,92 puntos porcentuales al quedarse con el 27,21 por ciento de los sufragios (810.888 votos), frente al 32,13 por ciento (849.620) logrado en los anteriores comicios generales.

Por su parte, Vox crece dos escaños y 4,58 puntos porcentuales hasta alcanzar los 7 diputados y el 20,22 por ciento de los votos (602.480), por encima de los 5 puestos y el 15,64 por ciento (413.703 sufragios) de 2023.

En cuarta posición se sitúa la candidatura Compromís-EUPV-Podem-ERPV --la nueva alianza de fuerzas a la izquierda del PSOE-- que logra 3 diputados y el 13,24 por ciento de los votos (394.686), tras no concurrir bajo esta fórmula en 2023.