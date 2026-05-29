El PP llevará a la Fiscalía la gestión del alcalde de Nules tras la investigación de Antifraude

David García, alcalde de Nules - PP

CASTELLÓ 29 May. (EUROPA PRESS) - -

El PPCS llevará a la Fiscalía al alcalde de Nules (CeN), David García, tras la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) por la contratación "irregular" de los Puntos Violeta en las fiestas de agosto de 2023, según ha informado el partido en un comunicado.

Lo hará después de que este viernes en pleno el portavoz del Grupo Municipal del PP en la localidad, Miguel Ángel Martínez Montés, haya pedido al primer edil respuesta a la batería de preguntas formuladas el pasado lunes 25 y a las que no ha dado contestación.

El PP de Nules ha solicitado por registro una comisión de investigación después de que Antifraude desvelara una contratación "irregular" en el seno del gobierno de izquierdas formado por CeN, PSOE y Més Nules. "Si no hay nada que esconder, por el bien de la propia compañera, deberían atender esta petición", ha señalado Martínez Montés.

Así, será la Fiscalía la que cumpla con el deber de depurar responsabilidades, según los 'populares'. Desde el PPCS han recordado que la fiscalización del dinero público que administra un equipo de gobierno es un deber de la oposición y la decisión de acudir a Fiscalía se ejerce con este objetivo.

Es un caso "de extrema gravedad y Nules merece saber si el equipo de gobierno administra con una caja B, puesto que pagaron en metálico al familiar de una regidora y este adjudicatario ha obtenido un beneficio económico neto indebido", tal y como advierte el informe", ha apuntado el PP.

Esta investigación de Antifraude ha sido puesta en conocimiento del Tribunal de Cuentas, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según los 'populares', que han añadido que el informe señala que "procede dar traslado de los hechos al departamento competente de esta Agencia para la eventual incoación del correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de la calificación definitiva que en su caso se determine".