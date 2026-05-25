El PP vuelve a celebrar solo el acto institucional por las víctimas del bombardeo del Mercado Central de Alicante

Celebración del acto institucional por las víctimas del bombardeo del Mercado Central - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PP del Ayuntamiento de Alicante, que ostenta el equipo de gobierno del consistorio, ha vuelto a celebrar solo el acto institucional por los 88 años del bombardeo del Mercado Central por parte de la aviación fascista italiana durante la Guerra Civil y en el que murieron más de 300 civiles el 25 de mayo de 1938. Así, ha sido el único grupo político municipal que ha asistido a esta conmemoración.

La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica organizó el pasado sábado un homenaje en recuerdo de las víctimas del bombardeo, al que sí acudieron PSPV, Compromís y EU-Podem. Por su parte, Vox no ha participado en ninguno de estos actos.

La conmemoración de los 88 años del bombardeo del Mercado Central llega después de que el pasado noviembre el Gobierno de España declarara Alicante como Lugar de Memoria Democrática, al ser una ciudad "vinculada estrechamente a la memoria democrática" del país "a través de tres episodios especialmente significativos", que fueron, además del ataque fascista, "el dramático exilio a través del puerto de la ciudad, así como la tumba de Miguel Hernández en el cementerio de Alicante".

Durante el acto institucional, han intervenido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la concejala de Cultura y Patrimonio, Nayma Beldjilali, acompañados por miembros del equipo de gobierno, del PP. El primer edil ha realizado su discurso pasadas las 11.15 horas, que es la "hora fatídica" en la que se produjo el bombardeo, ha manifestado.

"UNA FECHA QUE ES DE TODOS"

Durante su intervención, Barcala ha mostrado su agradecimiento a las personas que han acudido a celebrar la efeméride y ha señalado que esta se conmemora para "sentir el dolor" de aquellos que "ese día no volvieron a su casa".

Además, ha lamentado que el resto de grupos municipales no haya acudido a conmemorar "una fecha que es de todos, no es de unos pocos". Asimismo, ha mostrado su "esperanza" de que "algunos pospongan sus banderas y sus ideologías y antepongan lo que es común a la historia común de Alicante".

También ha resaltado el "firme convencimiento" de que "entre todos" tienen que hacer "lo necesario para que eso no vuelva nunca a suceder" y ha pedido que "reflexionen" quienes "no son capaces de anteponer el dolor y el silencio por el respeto a cualquier sigla, a cualquier forma de pensar que sea distinta".

Por su parte, Beldjilali ha destacado que se han reunido para realizar "lo más humano que se puede hacer", que es, a su juicio, "recordar con nombre, con respeto, a las más de 300 personas que perdieron la vida aquel día" en el Mercado Central.

"La cultura es también la transmisión de lo que fuimos para entender quiénes somos y qué ciudad es la que queremos ser. Alicante no puede entenderse sin recordar que fue una ciudad bombardeada, ciudad de puerto de salida, pero tampoco puede entenderse sin recordar que supo ponerse en pie", ha asegurado.

En este contexto, la edil ha subrayado que con este homenaje buscan destacar "el valor de cada vida humana por encima de banderas y de siglas" y ha incidido en que pretenden que el acto sea "un paso hacia la reflexión" en el que se comprometen a "trabajar por la paz y la reconciliación para aprender del pasado y construir todos juntos un futuro mejor".

Beldjilali ha cerrado su intervención con unos versos de 'Cancionero y romancero de ausencias', escritos desde la cárcel por el poeta oriolano Hernández.

Tras los parlamentos, ha habido un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del bombardeo. Al finalizar, miembros del equipo de gobierno 'popular' y asistentes al acto han realizado una ofrenda floral en la placa conmemorativa, donde una persona también ha depositado una bandera republicana.

AUSENCIA DE LA OPOSICIÓN

En declaraciones a los medios antes del acto, el alcalde ha remarcado que este es el "acto institucional" en el que el Ayuntamiento, "con el alcalde a su cabeza, representando absolutamente a todos los alicantinos", conmemora "esa tragedia".

Barcala también ha dicho que "si otras personas en otros días distintos quieren hacer otros actos", le parece "muy bien". Sin embargo, ha sostenido que ese "es su problema".

De esta forma, ha enfatizado que "el que no quiera venir y celebrarla hoy aquí dentro de esa representatividad" tendrá que "dar las explicaciones". "Yo no tengo por qué explicar por qué los demás no vienen cuando es 25 de mayo, estamos en la plaza el 25 de mayo y estamos conmemorando institucionalmente el bombardeo", ha apostillado.

Sobre el acto organizado por la Comisión Cívica el pasado sábado en el mismo enclave, ha reiterado que "hay un acto institucional que es el acto oficial", al que, según ha resaltado, asiste "en representación de toda la ciudadanía de Alicante".

En la misma línea, Beldjilali, a preguntas de los medios tras el acto, ha lamentado que el resto de grupos municipales no haya acudido: "Una pena que ciertas personas no hayan querido participar en este acto porque, como decía hoy, creo que tenemos que dejar a un lado las banderas y las ideologías políticas, porque hoy nos tenemos que sumar todos en algo tan imprescindible como es el valor de la vida humana".