Pradas pide al CGPJ que requiera audios y mensajes de la querella contra la jueza de la dana que ha inadmitido el TSJ

Archivo - La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La representación legal de la exconsellera de Interior Salomé Pradas --investigada en la causa por la gestión de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024--, insta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a solicitar unos audios y un chat de mensajería incluidos en una querella presentada contra la jueza instructora que ya ha sido inadmitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Este lunes se conocía que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal valenciano ha archivado la querella interpuesta contra la magistrada de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana y su marido, también titular de una plaza judicial de Instrucción en València. El asunto está relacionado con la presunta participación de su esposo en unas testificales de víctimas.

Tras estudiar la querella, el TSJ concluye que no se ha aportado un principio de prueba que permita sostener la comisión de los delitos que se enumeran en el escrito, presentado por el youtuber Rubén Gisbert, también abogado personado en la causa, y cuatro familiares de víctimas de la tragedia.

Por su parte, la defensa de Pradas expone, en un escrito dirigido al CGPJ y consultado por Europa Press, que en la citada querella se aportaron una serie de grabaciones de audio, así como la identificación de varias personas que habrían presuntamente presenciado los hechos, así como el contenido de un chat de WhatsApp de familiares de víctimas.

De probarse tales hechos, continúa el letrado, podrían "constituir faltas muy graves" al suponer, "de un lado una indebida intromisión de un Magistrado en una causa conducida por otro, en este caso, otra, componente del Poder Judicial (vulnerándose gravemente el derecho fundamental al juez predeterminado por la ley); y de otro lado, haberse producido una indebida revelación de los hechos objeto de la instrucción, en favor de un Magistrado, el esposo, de la Juez instructora, carente de competencia alguna sobre dicho procedimiento".

Por ello, solicita al órgano judicial que requiera a Gisbert los audios, acuerde su citación y la de sus representados "a fin de que presten declaración sobre los extremos contenidos en la querella y su participación en los hechos" y les pida igualmente el contenido del chat de WhatsApp de familiares de víctimas.