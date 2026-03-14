El primer premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Alicante, dotado con 600.000 euros

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

El segundo ha recaído en diferentes localidades de la Comunitat Valenciana

OVIEDO/VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado el primer premio íntegro en Alicante, dotado con 600.000 euros; mientras que el segundo ha caído en varios municipios de la Comunitat Valenciana, dotado con 120.000 euros al número.

El primer premio, de 600.000 euros y con el número 52.847, ha sido validado en la administración número 16 de Alicante.

El segundo premio, de número 29.203, recayó en las localidades de El Campello (Alicante), Pola de Laviana (Asturias), Alquerías del Niño Perdido (Castellón), Córdoba, Manacor (Baleares), Madrid, Burgo de Osma (Soria), Toledo y Yuncos (Toledo), y Alfarrasí y Gandía (Valencia).