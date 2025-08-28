Prisión para dos detenidos en Torrevieja (Alicante) acusados de robar en una vivienda y traficar con drogas

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Torrevieja (Alicante) ha decretado el ingreso en prisión para dos hombres de 27 y 38 años a los que la Guardia Civil detuvo en este municipio acusados de cometer un delito de robo con fuerza en una vivienda habitada y otro contra la salud pública por tráfico de drogas.

El instituto armado ha explicado en un comunicado que detuvo a ambos varones tras un dispositivo preventivo de seguridad en urbanizaciones costeras durante la campaña estival, cuando tuvieron conocimiento de la posible presencia de personas especializadas en robos en chalés cuando sus moradores no estaban.

Durante la localización de estos hombres, se produjo un robo en una vivienda de Orihuela Costa. Por este motivo, y gracias a la comunicación entre las diferentes unidades, los agentes activaron un dispositivo de búsqueda que permitió interceptar a los sospechosos a los pocos minutos de producirse el robo. Con esta intervención, lograron recuperar parte de los objetos sustraídos.

Una vez detenidos los presuntos autores, se registró una vivienda de lujo que ocupaban en Torrevieja, donde se recuperaron todas las joyas y equipos electrónicos sustraídos, valorados en 15.000 euros, además de herramientas supuestamente usadas para los robos e indicios de actividad de venta de sustancias estupefacientes.

El instituto armado también se incautó de 1.189 comprimidos de MDMA, con un peso de 452,14 gramos, y de 1,42 kilos de marihuana en cogollos, así como balanzas y materiales para su venta y distribución.