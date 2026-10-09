La Procesión Cívica arranca convivencia con la Acampada por la vivienda y un amplio despliegue policial

Una mujer luce el traje de fallera en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre de 2026 en la que se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Procesión Cívica ha arrancado este 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, en convivencia con la Acampada València ubicada en la Plaza del Ayuntamiento para reivindicar el derecho a la vivienda y con un amplio despliegue policial para garantizar la seguridad del acto.

Normalidad y cordialidad han sido las características que han predominado en los momentos previos y en el inicio de la procesión en una plaza que ha congregado a miles de valencianos y a miembros de la Acampada València, que se encontraban tras un vallado y acordonados por vehículos de la Policía Nacional.

A las 12 en punto ha salido la alcaldesa de València, María José Catalá, del Ayuntamiento, para asistir junto al resto de autoridades a la bajada de la Reial Senyera desde el Balcón municipal, algo que se ha efectuado con sumo cuidado y mientras tocaba la Banda Municipal.

Una vez ha descendido la bandera, que este año porta el segundo teniente de alcalde José Gosálbez (Vox), se han podido escuchar aplausos de los asistentes, también de los acampados en la Plaza, que se han puesto en pie y, algunos de ellos, han exhibido alguna Senyera mientras lanzaban gritos de 'Visca' (viva).

Seguidamente, la primera edil se ha detenido a atender a los medios de comunicación, a quienes ha subrayado el mensaje de "concordia" en este 9 d'Octubre y ha puesto como ejemplo la convivencia "con respeto de distintas manifestaciones y sensibilidades" en la Plaza del Ayuntamiento.

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tras presidir en el Palau el acto de entrega de distinciones, se ha unido a la alcaldesa para comenzar la Procesión. Ha destacado instantes antes que hoy era un día "muy importante" y ha subrayado la "unidad". También se ha incorporado la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, y otros miembros del Consell.

Pasadas las 12.30 horas ha arrancado la marcha. En uno de los laterales del Ayuntamiento, se encontraban distintos representantes de grupos políticos, como el exalcalde de Compromís Joan Ribó o el exvicepresidente de Vox, Vicente Barrera.

Numerosos valencianos y turistas acompañan el itinerario formando un colorido mosaico humano: desde mujeres luciendo la indumentaria de fallera hasta ciudadanos extranjeros que no dejan de fotografiar las escenas.

De una forma minoritaria, algunas personas y pequeños grupos, varios de ellos con simbología de ultraderecha, han proferido gritos al paso de la procesión.

((Habrá ampliación))