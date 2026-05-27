Profesorado en huelga recorre València hasta la Conselleria de Educación para demostrar que "aquí no se rinde nadie"

Una multitudinaria manifestación de profesorado recorre este miércoles las calles de València hasta la Conselleria de Educación en el día 13 de la huelga indefinida. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria manifestación de profesorado recorre este miércoles las calles de València en un itinerario que culminará en la Conselleria de Educación para demostrar a los responsables de la Generalitat que "aquí no se rinde nadie", en la tercera semana de huelga indefinida en la Comunitat Valenciana, y para exigir que las negociaciones se desencallen hasta lograr "un acuerdo digno" para la comunidad educativa.

Esta nueva marea verde ha partido sobre las 11.15 horas de la plaza San Agustín, de donde no han terminado de arrancar los manifestantes hasta mediodía. Está convocada por los sindicatos STEPV, CCOO PV y UGT-PV, tres de las cuatro centrales organizadoras de la huelga --CSIF se ha descolgado de esta convocatoria después de que el lunes llegara a un acuerdo salarial con Educación firmado junto al sindicato ANPE--.

Los manifestantes, que tienen por delante más de dos kilómetros de distancia hasta el departamento de Campanar, vuelven a recorrer las calles acompañados por música, batucadas, pitadas contra la Generalitat y gritos de "consellera dimissió" dirigidos a la responsable de Educación, Carmen Ortí. Marchan bajo un intenso calor, muchos guarecidos bajo paraguas o con abanicos y en busca de cualquiera atisbo de sombra.

Al igual que en las últimas semanas, encabeza la protesta un gran muñeco con la cabeza de Ortí, junto a otros símbolos como humo verde, lápices, una hucha con forma de cerdo de la Generalitat o ataúdes por lo que consideran como la muerte de la educación pública y de calidad.

En esta marcha hay carteles con frases como 'Fins la victòria', 'Qui crema docents apaga futurs', 'Make la pública great again' o 'Hui no cobre perquè el teu fill no siga un adult ignorant', así como otro con una foto de Ortí y la letra de Rosalía 'Es una perla, nadie se fía'.

"DIGNIDAD"

"La respuesta de la gente es clamorosa, es un golpe en la mesa al señor Pérez Llorca ['president' de la Generalitat]. Aquí hay dignidad, que es lo que no tiene esta gente, que se la dejó en el barro de la dana. No vamos a parar de luchar en las calles y, ojo, no vamos a parar de negociar en serio, profesionalmente, para conseguir un acuerdo digno. Si quieren, pueden", ha manifestado Kilian Cuerda, representante de UGT-PV, en declaraciones a los medios.

Además, ha advertido que "quien no entienda que esta situación es límite y que es intolerable, que se lo haga mirar", ya que considera que Educación está "alargando artificialmente las negociaciones para intentar, con toda la mala fe y con toda la irresponsabilidad de la que son capaces, que la gente sufra más, que el sistema educativo no funcione para que al final no aguantemos y nos rindamos".

"Pero aquí no se rinde nadie. El profesorado no nos vendemos por cuatro billetes", ha recalcado, y ha calificado de "provocación en plena huelga" que este pasado martes se anunciara el acuerdo de presupuestos entre el Consell del PP y "sus amigos racistas de Vox" incluyendo un "recorte a los sindicatos".

Por parte de STEPV, Pau Pons ha valorado la "espectacular" respuesta del profesorado en las calles a pesar del lógico "agotamiento", por lo que cree que la huelga ya se puede calificar de "histórica e inédita".

Frente a ello ha criticado la "lamentable" postura de Conselleria y ha insistido en que no contemplan "rendirse": "Estaremos aquí los días que haga falta porque queremos soluciones dignas y propuestas claras, las que profesores y alumnos merecen".

"ESTAMOS CANSADOS, PERO MOTIVADOS Y VAMOS A POR TODO"

Desde CCOO PV, Francesc Sánchez ha denunciado la presión "asfixiante" por parte de Conselleria y ha celebrado que los profesores respondan en la calle con un seguimiento que "sigue siendo multitudinario". "La gente está cansada, es evidente porque son tres semanas, pero al mismo tiempo está motivada porque, una vez llegas a este punto, vamos a por todo", ha aseverado.

Preguntado por el acuerdo salarial entre CSIF y Educación, ha rechazado valorar la postura de otros sindicatos, pero ha lamentado la ruptura de la unidad sindical, que "se muy importante". También ha señalado que CCOO, UGT y STEPV llevan a consulta de sus afiliados este tipo de decisiones y "los otros dos sindicatos lo hacen por decisión propia".