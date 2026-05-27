El proyecto Cànter lleva a artistas valencianos a las grandes citas musicales de la temporada en la Comunitat

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VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Cànter para la reactivación del sector musical tras la dana llevará a una quincena de artistas valencianos a los festivales y conciertos de la temporada en la Comunitat Valenciana. Las actuaciones se enmarcan en la iniciativa 'Música en Red' que tiene como objetivo incentivar las contrataciones de grupos y solistas que sufrieron los efectos de la barrancada.

Este programa, financiado por la Federación Valenciana de la Industria Musical (FEVIM), complementa las sesiones formativas impartidas por profesionales de la industria que se iniciaron en marzo y que deben servir para que los intérpretes se afiancen profesionalmente, según ha informado la organización en un comunicado.

La banda de pop-rock Atlàntic se encargó de abrir las actuaciones de 'Música en Red' con un concierto en la Feria del Libro de Vila-Real (Castellón) el pasado 26 de abril en el Jardín Jaume I, en el que el trío aprovechó para adelantar canciones de su próximo disco.

Por otro lado, el grupo Rumores formó parte de cartel del Deleste done el trío de pop electrónico tocó en el Museo de Bellas Artes de València el 17 de mayo dentro del programa de actividades paralelas del mencionado festival y coincidiendo con el Día Internacional de los Museos.

CONCIERTOS HASTA DICIEMBRE

La próxima cita de 'Música en Red' será este jueves 28 de mayo con el ciclo 'Nits de Vivers' en la ciudad de València con Sidecars, que presentará el álbum Everest. Antes de escuchar las nuevas composiciones de la banda madrileña, el público podrá conocer los temas de Bajo 79, cuarteto de Torrent (Valencia) que conjuga el pop-rock clásico con sonidos del indie estatal actual.

Los conciertos seguirán el viernes 24 y el domingo 26 de julio en la tercera edición del Millarts Rock Fest de Argelita, en Castellón. El cartel de su tercera edición incluye los nombres de Reincidentes, Biznaga y El Último Ke Zierre, entre otros. Además, estará Stereozone, cuarteto de Algemesí (Valencia) de 'rock stoner' de "pegada contundente" que está preparando nuevo material.

'Música en Red' continuará en septiembre con tres conciertos más. En primer lugar, Apolo, la formación de Catarroja (Valencia) actuará el viernes 4 en el Loco Club de la capital del Turia. Unos días después, el fin de semana del 25 y el 26, el cantante Robert Grayd y la banda de rock alternativo Lespurna llevarán sus propuestas a La Marina Nord de València dentro de la programación del Visor Fest, donde compartirán escenario con Manic Street Preachers, Ocean Colour Scene y The Damned. También el día 25, Holistiks hará sonar su mezcla de rap, funk y rock en el Centro Cultural Reina 121 del barrio del Cabanyal de València.

La iniciativa se cerrará en el mes de octubre con la participación de Novus y Los Puñales de Martín, que formarán parte de la próxima edición del Love to Rock que tendrá lugar en La Marina de València los días 2 y 3 de octubre, donde también actuarán Lori Meyers, La M.O.D.A. o León Benavente.

La semana siguiente se celebrará La Flama Fest en la sala La Bohemia de Castelló de la Plana, donde actuarán Bèrnia y Sociologia Animal. Por otro lado, L'Últim Europeu y Seventh Hell serán dos de los nombres que se integrarán en el cartel de Serialparc de València el 18 de octubre y el 20 de diciembre, respectivamente. Finalmente, Malditas Gaviotas desplegarán su indie-pop en el nuevo ciclo organizado por el Deleste Festival.

'MÚSICA EN ZONA CERO'

El año pasado desde el proyecto Cànter se impulsaron conciertos en cinco de las poblaciones más afectadas con el ciclo 'Música en la Zona Cero'.

Asimismo, se implementó la colaboración con la plataforma digital Huming diseñada para el crecimiento de artistas y se puso en marcha un centro de gestión de ayudas para profesionales y empresas damnificadas. Cànter cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y la colaboración del Institut Valencià de Cultura.