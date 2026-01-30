PSPV y Compromís creen que la dimisión de Gómez "no es suficiente" y piden "explicaciones" sobre las VPP

La concejala Rocío Gómez anuncia su dimisión - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Alicante coinciden en que la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, a raíz de la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan, "no es suficiente", exigen "explicaciones" y aseguran que irán "hasta el final" para que se aclaren los hechos.

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, en un mensaje publicado en las redes sociales, ha señalado que la dimisión de la edil 'popular' "no tapa la falta de transparencia en la gestión del suelo público", al tiempo que ha remarcado que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, "tiene que dar explicaciones".

Además, según la socialista las dimisiones de Gómez y de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio alicantino, María Pérez-Hickman, "confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de la polémica mediática".

En palabras de Barceló, la dimisión "es la prueba de que Barcala no actuó con la transparencia exigible y no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal". "La máxima responsabilidad sigue siendo del alcalde. Tiene que dar explicaciones sobre por qué no estableció controles sobre esta promoción de viviendas en suelo público y acaparar si existen más cargos públicos o allegados del PP que han resultado beneficiados", ha apostillado.

Barceló ha añadido que desde el Grupo Socialista seguirán "exigiendo toda la información necesaria para llegar al fondo de este asunto, dirimir responsabilidades políticas y garantizar que esto nunca vuelve a ocurrir".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Compromís, Rafa Mas, en un comunicado, ha subrayado que "si dimite es porque reconoce la supuesta prevaricación". Del mismo modo, ha considerado que "no es suficiente y debe comparecer públicamente y explicar la trama de viviendas de protección oficial que estamos conociendo y que nos avergüenza".

"Ha sido la máxima responsable del área bajo sospecha", ha agregado y ha advertido: "Vamos a llegar hasta el final y revisaremos las bases de la adjudicación para anularla y devolver las viviendas a quienes legítimamente les corresponden".

Rocío Gómez ha anunciado en la tarde de este viernes su dimisión a raíz de la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan. La edil asegura que da este paso para que la investigación "pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad".

Se trata de la segunda renuncia relacionada con estos hechos, ya que también este viernes se ha conocido que la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio alicantino, María Pérez-Hickman, ha dimitido de su cargo.

Las dimisiones se producen después de que este asunto haya centrado el debate político en el pleno ordinario de enero, tras haber publicado 'Información' que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de Pérez-Hickman y un arquitecto municipal "han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas".

Luis Barcala (PP) hacía hoy mismo un "llamamiento" a que "se modifique la normativa de acceso a viviendas sociales" y se ha mostrado "convencido" de que esa petición la van a recoger "la Generalitat" y "el Gobierno de España". También ha mostrado "máxima contundencia a la hora de depurar las responsabilidades". "Caiga quien caiga, sea lo que sea", ha apostillado.