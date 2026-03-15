PSPV y Compromís critican "el caos" de la entrega del ninot infantil y exigen a Catalá "una rectificación"

Recogida del Ninot infantil - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSPV y Compromís han criticado "el caos" y "la tensión" que se vivieron ayer durante la recogida del ninot indultat infantil por parte de las comisiones falleras y han exigido al gobierno de María José Catalá que "rectifique de manera inmediata la organización" para evitar que esta situación vuelva a repetirse.

Al respecto, desde Compromís el concejal Pere Fuset ha lamentado que "se vivió un auténtico colapso que no debería haberse producido nunca". "Durante casi una hora miles de personas quedaron encajonadas, sin poder avanzar ni retroceder, con gente gritando, muchos niños y niñas llorando por la ansiedad e incluso representantes falleros llegando a las manos por una tensión vivida que podría haber tenido consecuencias mayores, según nos han relatado decenas de falleras y falleros atrapados en la situación", ha advertido.

En ese sentido, ha señalado que "todo apunta a una peligrosa falta de previsión evidente" ya que las obras en los exteriores del Museo de las Ciencias, que se "había asegurado a las comisiones que estarían terminadas, no lo estaban". Esta situación "obligó a entrar y salir por el mismo punto, generando un cuello de botella totalmente previsible que el gobierno municipal de María José Catalá ha ignorado".

Precisamente, ha recordado que "hace diez años, con el impulso de Compromís, la Exposición del Ninot se trasladó al Museo de las Ciencias para dignificar el trabajo de los artistas falleros, pero también para garantizar una recogida mucho más cómoda y segura que la que se realizaba en la antigua carpa del centro comercial donde se ubicaba" y ha recalcado que durante una década la recogida había funcionado "perfectamente gracias a los amplios espacios de la Ciudad de las Ciencias".

"Por eso sorprende todavía más la falta de previsión del concejal de Fallas, Santiago Ballester, que estaba advertido de la situación, y resulta triste que los voluntarios de Junta Central Fallera allí presentes hayan acabado pagando los platos rotos ante la impotencia de una organización que claramente no ha estado a la altura y que deseamos que hoy esté claramente mejorada", ha reprochado Fuset, que ha apostillado: "Cualquiera sabe que esa recogida es uno de los actos más participativos de la fiesta fallera que marca el inicio de los días grandes".

Por su parte, el secretario de Fallas del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Alejandro García, ha incidido en "el caos organizativo" que se produjo y ha exigido al gobierno de María José Catalá que rectifique de "manera inmediata para evitar que esta situación vuelva a repetirse".

"El Ayuntamiento se tiene que poner a trabajar de una vez para que el descontrol de ayer no vuelva a reproducirse esta tarde en la entrega del ninot indultat a la falla ganadora", ha reclamado.