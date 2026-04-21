El PSPV pide que comparezcan en la Diputación de Alicante "alcaldes del PP que gestionaron bonos comercio con Facpyme"

Comisión de investigación del bono comercio en la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Alicante asegura que ha registrado una solicitud formal para la comparecencia de "alcaldes y alcaldesas del PP que gestionaron los bonos comercio con la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme)" durante los años 2022 y 2023.

En un comunicado, el PSPV ha aseverado que esta iniciativa llega tras la celebración de la primera sesión de la comisión de investigación sobre los bonos comercio y "ante la predisposición manifestada por la presidenta" de este órgano, la diputada del PP Ana Serna, de "contar con la participación de los responsables municipales implicados en la gestión de estas ayudas".

Ante esta situación, el grupo socialista explica que ha solicitado "la comparecencia de dirigentes del PP que participaron directamente en dichos programas, entre ellos el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la diputada provincial y alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano".

Asimismo, ha asegurado que también va a registrar "la petición para que comparezca el expresidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, con el objetivo de esclarecer su papel en el desarrollo y supervisión de estas iniciativas, pese a la negativa inicial de los diputados de su propio partido ayer durante la comisión".

El diputado socialista Raúl Ruiz ha subrayado que el PSPV vela "por la transparencia y por el correcto uso de los recursos públicos". "Esta comisión no puede convertirse en un instrumento para encubrir responsabilidades ni para desviar la atención", ha apuntado.

Ruiz ha insistido en que "es imprescindible depurar responsabilidades políticas si las hubiera". "Lo que no se puede permitir es que el PP trate de tapar a los suyos mientras intenta echar balones fuera y eludir cualquier explicación", ha añadido.

En esta línea, ha continuado: "El dinero público exige rigor, control y rendición de cuentas. Por eso vamos a seguir impulsando todas las comparecencias necesarias para que la ciudadanía conozca la verdad".

CRÍTICAS DEL PP

Por su parte, Serna, quien además es vicepresidenta primera de la Diputación, ha acusado al PSPV de intentar "montar un circo político en torno a la comisión del bono consumo porque saben perfectamente que no hay absolutamente nada que ocultar".

La diputada 'popular' ha afirmado, en un comunicado, que los socialistas "están más preocupados por activar su maquinaria electoral que por defender los intereses reales de la provincia de Alicante".

Y ha calificado de "lamentable" su "estrategia" de "desprestigiar el nombre y el buen hacer de una institución como la Diputación de Alicante, que lleva años siendo gestionada por el PP de manera pulcra, eficaz y brillante".

En este sentido, ha sostenido que el grupo 'popular' "ha sido el primer interesado en poner en marcha esta comisión de investigación". "Somos los únicos que trabajamos con transparencia y nos preocupamos de verdad por los intereses de esta provincia", ha aseverado, al tiempo que ha sostenido que el PSPV, a su juicio, "solo trata de generar ruido y confundir a la ciudadanía".

La portavoz 'popular' ha señalado, además, que "todo este montaje por parte del PSOE responde a una clara intención de desviar la atención de lo verdaderamente importante" y cree que los socialistas pretenden "tapar la realidad de un Gobierno de Pedro Sánchez que mantiene a la provincia de Alicante en el olvido más absoluto".

"Estamos ante una provincia castigada, sin Presupuestos Generales del Estado desde 2023, siendo la última en inversiones estatales y completamente abandonada por el Gobierno central. Ese es el verdadero problema que el PSOE no quiere que se debata", ha subrayado.

Asimismo, Serna ha reiterado: "El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene secuestrados los ahorros de esta Diputación, impidiendo que podamos hacer uso de cerca de 400 millones de euros que pertenecen a todos los alicantinos".

Se trata de unos recursos que, según ha indicado la vicepresidenta de la institución provincial, "serían fundamentales para ayudar a los ayuntamientos de la provincia y mejorar la vida" de la ciudadanía alicantina.

Por último, ha insistido en que el PP "va a seguir defendiendo con firmeza los intereses de Alicante, frente a un PSOE que ha demostrado estar más centrado en la confrontación política que en ofrecer soluciones reales".

BAÑO COMPARECERÁ EL PRÓXIMO LUNES

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, único imputado en la causa judicial que trata de determinar si hubo o no irregularidades en la gestión del bono consumo de la Diputación para municipios de la provincia durante 2022 y 2023, comparecerá el 27 de abril en la comisión de investigación sobre este programa que fue constituida este lunes en el Palacio Provincial.