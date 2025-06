PSPV reitera su respeto a las investigaciones a Ábalos y PP exige la misma postura con casos que afecten a Sánchez

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos atiende a la prensa después de que la UCO registrara su casa en Valencia por el 'caso Koldo' - EUROPA PRESS

Compromís dice que “quien la ha hecho que la pague” y Vox que “el Gobierno es una trama corrupta”

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV insiste en que muestra “máximo respeto” ante las investigaciones judiciales al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, mientras el PPCV exige a los socialistas que tengan la misma postura en los casos que supuestamente afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lugar de “atacar a los jueces”.

Por su parte, Compromís reclama que se aclaren las presuntas comisiones que habría cobrado Ábalos –”el que la ha hecho que la pague, sea del partido que sea”-- y Vox enmarca este proceso en que el Gobierno es “una trama corrupta”.

Así han valorado los cuatro grupos de Les Corts, a preguntas de los periodistas antes del pleno, el registro efectuado este miércoles en una vivienda de Ábalos en València en el marco de la causa en la que el Tribunal Supremo investiga el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos de material sanitario y de obra pública durante la pandemia.

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha defendido la “postura coherente” de su partido de mostrar “máximo respeto” a la justicia. Además, ha remarcado que el caso “está en una fase de investigación” y ha destacado que “el Gobierno ha sido condenado en cero ocasiones por corrupción” mientras “un juez dijo en sentencia firme que el PP es una organización criminal con el objetivo de lucrarse” en la trama Gürtel.

MUÑOZ APUNTA A BARRACHINA

Muñoz ha afirmado que le parece “indigno” que haya personas que “se atrevan a ir a Madrid a decir ‘mafia o democracia’”, en la manifestación del pasado domingo convocada por el PP, “cuando ellos han sido beneficiarios, aunque sea de manera indirecta en campañas electorales, de dinero procedente de adjudicaciones irregulares de la Gürtel”, y ha apuntado al respecto al actual conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

“El PSOE, en una situación de investigación judicial, apartó hace tiempo a Ábalos, le pedimos el acta y ahora no forma parte ni del partido ni del grupo socialista en el Congreso. En el PSOE se les expedienta y en el PP se les hace consellers”, ha comparado, para insistir en que esa es “la gran diferencia”:

El síndic ‘popular’, Juanfran Pérez Llorca, ha criticado la “doble vara de medir” de los socialistas que, a su juicio, muestran en función de si los casos de presunta corrupción afectan o no a sus filas: “Cuando se juzga a cualquier español que no sea socialista, se está aplicando la justicia, y cuando se investiga o se juzga a un socialista es una sorpresa”.

Tras augurar que la investigación a Ábalos “va a traer un nuevo escándalo de corrupción a este país”, ha defendido que “cuanto antes se depuren esas responsabilidades y cuanto antes sepamos verdaderamente lo que ha pasado, mejor”.

"ÁBALOS NO ES PASADO"

Dicho esto, Pérez Llorca ha hecho hincapié en que “Ábalos no es pasado” porque concurrió a las elecciones de 2023 como ‘número dos’ del PSPV al Congreso tras la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Diana Morant. “Después de Diana Morant va el señor Ábalos, o lo que es lo mismo: después de Morant viene la corrupción del Partido Socialista en España y del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana”, ha atacado.

Preguntado por la postura de respeto a la justicia del PSPV, ha asegurado que le “sorprende que no haya atacado a los jueces” como considera que los socialistas hacen ante “cualquier juez que investiga a la mujer o al hermano Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado”.

“Soy muy crítico cuando hay casos de corrupción, no me escondo, creo que hace un daño irreparable a la política. A mí me da mucha pena que en todos los escándalos que estamos conociendo en España el PSOE intente taparlos atacando a los jueces”, ha rematado.

"CONTRA LA CORRUPCIÓN SEA DE DONDE SEA"

Entre el resto de grupos, Baldoví (Compromís) ha exigido “que la justicia vaya todo lo deprisa que pueda” para aclarar la situación de Ábalos si hay indicios de corrupción. “Nosotros estamos contra la corrupción con total claridad, contra quien sea y sea del partido que sea”, ha abundado.

Y el síndic de Vox ha afirmado que lo de Ábalos “es una gota más que ya cae sobre el suelo porque la copa está completamente llena” y “algo huele mal desde hace demasiado tiempo en el Gobierno”. “Un caso de corrupción de hoy tapa el de ayer y el de mañaña tapará el de hoy”, ha ilustrado, para destacar fue Ábalos “el ‘número uno’ (del PSPV) a nivel nacional y el ‘número dos’ en el Gobierno”.