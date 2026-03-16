El Puerto de Alicante tendrá una nueva línea regular de mercancías con Argelia

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ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Alicante ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un nuevo servicio marítimo regular entre Alicante y los puertos argelinos de Orán y Bejaia. La medida la ha enmarcado en su "estrategia de internacionalización y fortalecimiento de sus conexiones con el norte de África".

La línea, denominada Argelia Express y operada por Sidra Line bajo la agencia general de Romeu y Cía, ofrecerá una frecuencia quincenal, combinando carga contenerizada y convencional mediante un buque multipropósito.

En un comunicado, la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha asegurado que esta medida consolida a Alicante como "un enclave logístico de referencia en las relaciones comerciales hispano-argelinas".

Además, ha detallado que "los tiempos estimados de tránsito serán de 20 horas entre Alicante y Orán y de siete días entre Alicante y Bejaia, lo que permitirá a las empresas de la provincia disponer de un servicio directo, competitivo y estable hacia los principales puertos del norte de África".

"Esta nueva conexión se enmarca en la hoja de ruta de la Autoridad Portuaria, orientada a potenciar la especialización del Puerto de Alicante en servicios marítimos de proximidad y alta eficiencia, reforzando su papel como plataforma de salida natural para las exportaciones alicantinas y como punto de entrada a Europa de las mercancías procedentes de Argelia y su entorno", ha remarcado.

El presidente de la APA, Luis Rodríguez, ha destacado que "Alicante retoma así su histórico papel de nexo entre las dos orillas del Mediterráneo, impulsando oportunidades para los sectores productivos y logísticos" de la provincial.

"El inicio de esta nueva línea es un resultado tangible del trabajo desarrollado durante la reciente misión comercial a Orán, en la que sentamos las bases de colaboración entre ambos puertos y sus comunidades empresariales", ha manifestado.

"MOVILIDAD EMPRESARIAL"

Según ha explicado la APA, "durante la misión institucional celebrada en enero, la delegación alicantina mantuvo reuniones con las autoridades portuarias y comerciales de Orán, con el objetivo de reforzar la cooperación económica y facilitar la movilidad empresarial entre ambos territorios".

También ha indicado que "la puesta en marcha del servicio Argelia Express representa el primer fruto de esas gestiones, abriendo una nueva etapa de conectividad y crecimiento compartido", y ha aseverado que, con esta iniciativa, continúa "avanzando" en su "compromiso con la diversificación de tráficos, la sostenibilidad y la integración con los corredores internacionales del Mediterráneo occidental, contribuyendo a fortalecer la competitividad de las empresas exportadoras del entorno".

"En ese sentido, disponer de un buque multipropósito que permite el transporte de distintos tipos de mercancías, desde las industriales a las agroalimentarias, favorece la apertura de nuevos mercados y ofrece más seguridad a las empresas que quieren empezar a trabajar con el país argelino", ha apostillado.

Desde la APA creen que "el puerto alicantino se posiciona como alternativa real a otros puertos españoles en el tráfico con Argelia, aprovechando su proximidad geográfica y su tradicional relación histórica con Orán".