Puig insiste en que si Puerto Mediterráneo cumple la legalidad y es sostenible "tendrá el beneplácito" del Consell

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha insistido en que si el proyecto de Puerto Mediterráneo en Paterna (Valencia) cumple la legalidad y es sostenible "tendrá los beneplácitos de un gobierno que garantiza la seguridad jurídica". Si no es así, ha puntualizado, "no los tendrá, como no los ha tenido hasta este momento".

Así lo ha señalado Puig en la sesión de control de este jueves en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el síndic de Podemos, Antonio Estañ, sobre si el proyecto de Puerto Mediterráneo en Paterna es "compatible" con el "cambio de modelo que se espera del Consell del Botànic.

Estañ ha subrayado que algunos informes apuntan a que el modelo que representa este proyecto está "fracasado" y "no va a crear empleo, ni favorecer el entorno, sino que lo va a destruir". Asimismo, ha negado que vaya a redundar en un beneficio para los valencianos, sino que servirá para "aumentar la cuentas de esta multinacional".

Al respecto, Puig ha señalado que "ningún proyecto en concreto define una economía" y, en este sentido, ha defendido que el Consell está "totalmente comprometido" en la transformación del modelo económico en la Comunitat junto a las fuerzas económicas y sindicales.

"Todos los proyectos que cumplan la legalidad correspondiente tienen cabida en una comunidad que garantiza la seguridad jurídica", ha reivindicado para señalar que siempre "a través del diálogo con las administraciones y la sociedad civil".

Ha recordado que el expediente de Puerto Mediterráneo se inició en 2012 y, pese a que se tramitó como una Actuación Territorial estratégica (ATE), "el proyecto llevaba tres años sobre la mesa de la Generalitat". "Este Consell tuvo que resolver el expediente ajustándose a la realidad", ha indicado para señalar que los informes en aquel momento eran negativos y, por tanto, ha defendido que se tomó "la decisión adecuada" en aquel momento al rechazar la construcción e este macro centro comercial.

No obstante, ha puntualizado que ahora hay un nuevo proceso porque la promotora ha planteado un nuevo proyecto para adaptarse a la legalidad y solventar las deficiencias iniciales. En este sentido, ha explicado que la Conselleria de Obras Públicas se ha reunido con los promotores y Ayuntamiento de Paterna y ha trasladado las vías legales que existen para poder analizarlo.

"SIEMPRE ABIERTO AL DIÁLOGO"

"Este Consell estará siempre abierto al diálogo con las empresas que quieran invertir en la Comunitat Valenciana, pero siempre cumpliendo con la legalidad", ha incidido el 'president', para quien lo "fundamental" es "que se cumpla la legalidad y que sea un proyecto sostenible". "si es así tendrá los beneplácitos de un gobierno que garantiza la seguridad jurídica y si no es así, no los tendrá como no los ha tenido hasta este momento", ha puntualizado.

Puig ha defendido que ahora se está en transición económica de la "especulación a la innovación" y, por ello, ha puesto en valor que en la Comunitat ha aumentado la inversión extranjera y empresas como Ratler o Ford han apostado por la región, así como "se ha superado el atasco" que había en Parc Sagunt.