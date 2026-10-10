Reabre la avenida Cataluña hacia la V-21 tras reparar la línea de alta tensión

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VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de València ha informado de se ha reabierto en la tarde de este sábado la avenida Cataluña hacia la V-21 tras comunicar Iberdrola que han concluido los trabajos de reparación de la línea de alta tensión.
La V-21 se encontraba totalmente cortada entre Alboraia y València desde primera hora de este sábado tras caer unos cables de alta tensión sobre el asfalto de la vía, según informaba Emergencias Comunitat Valenciana en redes sociales.
La caída de los cables se había producido tras declararse un incendio de vegetación en Alboraia que ha quemado los citados cables, que posteriormente han caído sobre las V-21.