Recibe la vacuna Vicenta, de 107 años, la persona de más edad del departamento del Doctor Peset

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vicenta Vicent, de 107 años y la persona de más edad del departamento de salud del Doctor Peset de Valencia, ha recibido este jueves la vacuna contra el coronavirus en su casa, a la que se han trasladado las profesionales para administrarle la dosis.

La mujer, que cumplirá 108 en julio, ha preguntado a la enfermera si la vacuna le podría hacer daño con las medicinas que se toma, pero le han tranquilizado: "Para nada" y le han comunicado que recibirá la segunda dosis en tres semanas.

"Aquí estaré, si Dios quiere, hasta que me toque y la Virgen quiera", ha dicho, si bien, al principio, ha afirmado que, a su edad, le daba igual la vacuna. "Mujer, para que vivas más años", le han dicho las profesionales tras el 'pinchacito', que ha asegurado que no le ha dolido nada.

Al ser preguntada por qué le parece que sea la persona de más edad de la zona de salud, ha replicado: "Pues no es porque no haya trabajado, desde niña; a los diez años me pusieron a trabajar y no me llevaron al colegio ni nada y solo me he quedado yo", señala Vicenta, quien bromea con que, ahora, sus nietos, le dicen, al ir a recibir ya la vacuna: "Nosotros nos moriremos y tú te salvarás... y digo que eso no puede ser".