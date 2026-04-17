Recuperan dos motocicletas robadas en Sagunto gracias al aviso de una agente fuera de servicio

Imagen de una patrulla de Policía Local de Sagunto. - AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sagunto (Valencia) ha recuperado dos motocicletas sustraídas y detenido a los presuntos autores del robo, una actuación que fue posible gracias a la ayuda de una agente de la Vall d'Uixó (Castellón) fuera de servicio.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado jueves en el núcleo urbano de Sagunto, cuando se recibió una llamada de una mujer que se identificó como miembro de la Policía Local de la Vall d'Uixó, en ese momento fuera de servicio. La agente comunicó que acababa de identificar en circulación, en una de las calles cercanas al río, una motocicleta de cuya sustracción había tenido conocimiento recientemente, según ha relatado el consistorio saguntino en un comunicado.

Así pues, una patrulla de la Policía Local se personó de inmediato en la zona e interceptó al conductor y a otras tres personas que se encontraban junto a la motocicleta señalada y otra de características similares, ambas de 125cc. Los agentes procedieron a identificar a los cuatro y, tras realizar las comprobaciones oportunas, confirmaron que ambas motocicletas habían sido sustraídas.

Las pesquisas posteriores, llevadas a cabo por los agentes intervinientes, permitieron determinar que dos de los cuatro individuos identificados eran los presuntos autores del robo de ambos vehículos. En consecuencia, se procedió a su detención y a la instrucción de las diligencias policiales correspondientes.

Las dos motocicletas recuperadas fueron restituidas a sus propietarios en el transcurso de la misma tarde. La intervención de la agente de la Vall d'Uixó, con una estrecha vinculación a Sagunto, resultó determinante para el buen fin de la actuación.